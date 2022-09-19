Крім того знищено 312 РСЗВ, 168 засобів ППО, 251 літак, 217 гелікоптерів, 238 крилатих ракет, 15 кораблів та катерів.

За добу українські воїни ліквідували 170 окупантів, з початку повномасштабної війни - близько 54 тис. 650.

Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 19 вересня орієнтовно становлять близько 54 тис. 650 осіб бойового складу.

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Також знищено:

танків ‒ 2 тис. 212 (+2 за минулу добу) одиниці,

бойових броньованих машин ‒ 4 тис. 720 (+2),

артилерійських систем – 1 тис. 313 (+4),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 920 (+2),

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 тис. 581 (+3),

спеціальної техніки ‒ 125 (+3).

Крім того знищено 312 РСЗВ, 168 засобів ППО, 251 літак, 217 гелікоптерів, 238 крилатих ракет, 15 кораблів та катерів.

У Генштабі зауважують, що остаточні дані щодо загальних втрат ворога уточнюються.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що ЗМІ показали, що після себе залишив ворог у звільненій Козачій Лопані на Харківщині.

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