За добу українські воїни ліквідували 170 окупантів, з початку повномасштабної війни - близько 54 тис. 650.
Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України.
Зазначається, що загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 19 вересня орієнтовно становлять близько 54 тис. 650 осіб бойового складу.
Також знищено:
- танків ‒ 2 тис. 212 (+2 за минулу добу) одиниці,
- бойових броньованих машин ‒ 4 тис. 720 (+2),
- артилерійських систем – 1 тис. 313 (+4),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 920 (+2),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 тис. 581 (+3),
- спеціальної техніки ‒ 125 (+3).
Крім того знищено 312 РСЗВ, 168 засобів ППО, 251 літак, 217 гелікоптерів, 238 крилатих ракет, 15 кораблів та катерів.
У Генштабі зауважують, що остаточні дані щодо загальних втрат ворога уточнюються.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що ЗМІ показали, що після себе залишив ворог у звільненій Козачій Лопані на Харківщині.