Українська авіація нанесла 15 ударів по ворогу, а ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали понад 260 вогневих завдань.

На півдні за добу Силами оборони України знищено 90 російських загарбників.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у соціальній мережі Facebook.

"Нашою авіацією нанесено 15 ударів по ворогу. 2 безпілотних розвідника оперативно-тактичного рівню "Орлан-10" та "Орлан-30" знищено", - йдеться у зведенні.

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Також, ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 260 вогневих завдань, в тому числі по 4 районах зосередження ворожих резервів живої сили та техніки в Бериславському, Генічеському, Каховському й Херсонському районах, по мостах і альтернативних переправах – понтонах і баржах.

"Підтверджені втрати ворога складають 90 рашистів, 3 танки, 8 одиниць іншої авто-бронетехніки, 3 гаубиці "Мста-Б" й "Мста-С", 4 самохідних 152 мм "Акації", 2 самохідних гармати "Гіацинт-С", 6 реактивних систем залпового вогню "Град" і склад ворожих боєприпасів в Правдиному", - наголошується у зведенні.

Окремо сказано, що з послабленням шторму корабельне угруповання ворога збільшилось до 10 одиниць, що продовжують укриватися вздовж кримського узбережжя. "На бойовому чергуванні 3 надводних ракетоносії 24-ох "Калібрів" і 3 великих десантних кораблі", - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, за добу ЗСУ знищили сім повітряних цілей окупантів.

Зокрема, знищено однин штурмовик Су-25, одну керовану авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59 та п’ять БПЛА оперативно-тактичного рівня російських окупаційних військ.

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