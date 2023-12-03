ЗСУ ліквідували за добу 930 військових РФ в Україні / фото 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха

Збройні сили України "поховали" на українських чорноземах вже близько 332 040 солдатів РФ. Добові втрати ворога склали 930 осіб.

Про це заявив Генштаб ЗСУ 3 грудня, уточнюючи наслідки для окупантів від останніх зіткнень з армією України. Втрати РФ від початку "великої" війни становлять: 

  • Танків - 5575 (+4) од;
  • бойових броньованих машин - 10396 (+11) од;
  • артилерійських систем - 7949 (+8) од;
  • РСЗВ - 913 (+0) од;
  • засоби ППО - 602 (+0) од;
  • літаків - 323 (+0) од;
  • гелікоптерів - 324 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5995 (+1);
  • крилаті ракети - 1569 (+1);
  • кораблі /катери - 22 (+0) од;
  • підводні човни - 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 10432 (+22) од;
  • спеціальна техніка - 1140 (+2).
ЗСУ ліквідували близько 332 040 солдатів РФ в Україні станом на 3 грудня / Інфографіка УНІАН

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