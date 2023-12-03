Армія РФ "поховала" в Україні щонайменше 332 040 своїх військових.

Збройні сили України "поховали" на українських чорноземах вже близько 332 040 солдатів РФ. Добові втрати ворога склали 930 осіб.

Про це заявив Генштаб ЗСУ 3 грудня, уточнюючи наслідки для окупантів від останніх зіткнень з армією України. Втрати РФ від початку "великої" війни становлять:

Танків - 5575 (+4) од;

бойових броньованих машин - 10396 (+11) од;

артилерійських систем - 7949 (+8) од;

РСЗВ - 913 (+0) од;

засоби ППО - 602 (+0) од;

літаків - 323 (+0) од;

гелікоптерів - 324 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5995 (+1);

крилаті ракети - 1569 (+1);

кораблі /катери - 22 (+0) од;

підводні човни - 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 10432 (+22) од;

спеціальна техніка - 1140 (+2).

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В Україні погода впливає на інтенсивність бойових дій

Нагадаємо, останніми тижнями в Україні спостерігається справжня зима: з ожеледицею, холодною температурою і снігом. Як уточнив Інститут вивчення війни (ISW) у своєму останньому звіті, така "завірюха" негативно впливає на фронт, сповільнюючи темпи бойових дій з обох сторін. Водночас повністю бої ніде не зупиняються. Але використання авіації та іншої техніки дещо ускладнюється.

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