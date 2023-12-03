Збройні сили України "поховали" на українських чорноземах вже близько 332 040 солдатів РФ. Добові втрати ворога склали 930 осіб.
Про це заявив Генштаб ЗСУ 3 грудня, уточнюючи наслідки для окупантів від останніх зіткнень з армією України. Втрати РФ від початку "великої" війни становлять:
- Танків - 5575 (+4) од;
- бойових броньованих машин - 10396 (+11) од;
- артилерійських систем - 7949 (+8) од;
- РСЗВ - 913 (+0) од;
- засоби ППО - 602 (+0) од;
- літаків - 323 (+0) од;
- гелікоптерів - 324 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5995 (+1);
- крилаті ракети - 1569 (+1);
- кораблі /катери - 22 (+0) од;
- підводні човни - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 10432 (+22) од;
- спеціальна техніка - 1140 (+2).
В Україні погода впливає на інтенсивність бойових дій
Нагадаємо, останніми тижнями в Україні спостерігається справжня зима: з ожеледицею, холодною температурою і снігом. Як уточнив Інститут вивчення війни (ISW) у своєму останньому звіті, така "завірюха" негативно впливає на фронт, сповільнюючи темпи бойових дій з обох сторін. Водночас повністю бої ніде не зупиняються. Але використання авіації та іншої техніки дещо ускладнюється.