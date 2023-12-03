Погіршення погодних умов відчули як українські воїни, так і окупанти.

Несприятливі погодні умови сповільнюють інтенсивність бойових дій як із боку Сил оборони України, так і з боку окупантів.

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), погані погодні умови продовжують сповільнювати темпи українських та російських бойових дій по всій лінії фронту, але не зупиняють їх повністю.

Речник командування Сухопутних військ Збройних сил України підполковник Володимир Фітьо заявив, що окупанти активно застосовують авіацію на Бахмутському напрямку, коли це дозволяє погода. На роботу артилерії на цьому напрямку погода значно не впливає.

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Російські військові блогери 1 грудня стверджували, що сильний вітер під Бахмутом і на заході Запорізької області завадив російським військам використовувати безпілотники й артилерію протягом останніх двох днів.

Один із цих блогерів заявив, що інколи російські "пташки" злітають на повітряну розвідку поблизу Вербового у невеликий дощ, але техніка росіян не рухається через багнистий ґрунт.

Водночас росіяни можуть пересуватися на гусеничній техніці, а українські війська продовжують інтенсивний артилерійський вогонь, попри погані погодні умови на заході Запорізької області.

2 грудня пособник окупантів у Запорізькій області Володимир Рогов показав кадри, на яких видно дороги на лінії Роботине-Новопрокопівка-Вербове на заході Запорізької області. Зрадник заявив, що ці умови практично знерухомили українську колісну техніку, змушуючи Сили оборони проводити атаки лише піхотою.

На інших відео Рогов показав нашестя щурів і мишей в українському окопі в Запорізькій області, що, за його словами, є наслідком холодної погоди в регіоні.

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За даними Генштабу, окупанти за минулу добу атакували майже по всіх напрямках фронту, відбулось 69 бойових зіткнень.

Також повідомляється, що за минулу добу ворог завдав 3 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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