Збройні сили України успішно ліквідували ще 1 070 окупантів за підсумками боїв минулої доби. Загальні втрати армії РФ в Україні з початку повномасштабного вторгнення вже сягнули за кількістю людей до 331 110 осіб.
Детальну статистику щодо цього опублікував Генштаб ВСУ у своєму ранковому звіті за 2 грудня. Інші орієнтовні втрати ворога становлять:
- Танків - 5571 (+7) од;
- бойових броньованих машин - 10385 (+13) од;
- артилерійських систем - 7941 (+10) од;
- РСЗВ - 913 (+1) од;
- засоби ППО - 602 (+0) од;
- літаків - 323 (+0) од;
- гелікоптерів - 324 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5994 (+18);
- крилаті ракети - 1568 (+1);
- кораблі /катери - 22 (+0) од;
- підводні човни - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 10410 (+11) од;
- спеціальна техніка - 1138 (+1).
Генштаб уточнив актуальну ситуацію на фронті
За минулу добу армія РФ намагалася реалізувати наступальні дії на шести напрямках фронту. Успіху ворог не мав. ЗСУ провели 84 бойові зіткнення з армією ворога.
Найгарячішими напрямками стали Куп'янський, Лиманський, Авдіївський, Мар'янський, Мелітопольский та Запорізький. Окупанти намагалася відновити втрачені позиції біля Роботиного, але ЗСУ дали відсіч їх спробам.