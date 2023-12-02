В Україні "останній подих" зробили уже 331 110 окупантів / фото 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха

Збройні сили України успішно ліквідували ще 1 070 окупантів за підсумками боїв минулої доби. Загальні втрати армії РФ в Україні з початку повномасштабного вторгнення вже сягнули за кількістю людей до 331 110 осіб.

Детальну статистику щодо цього опублікував Генштаб ВСУ у своєму ранковому звіті за 2 грудня. Інші орієнтовні втрати ворога становлять:

  • Танків - 5571 (+7) од;
  • бойових броньованих машин - 10385 (+13) од;
  • артилерійських систем - 7941 (+10) од;
  • РСЗВ - 913 (+1) од;
  • засоби ППО - 602 (+0) од;
  • літаків - 323 (+0) од;
  • гелікоптерів - 324 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5994 (+18);
  • крилаті ракети - 1568 (+1);
  • кораблі /катери - 22 (+0) од;
  • підводні човни - 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 10410 (+11) од;
  • спеціальна техніка - 1138 (+1).
Втрати армії РФ в Україні сягнули 331 110 осіб / Інфографіка УНІАН

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Генштаб уточнив актуальну ситуацію на фронті 

За минулу добу армія РФ намагалася реалізувати наступальні дії на шести напрямках фронту. Успіху ворог не мав. ЗСУ провели 84 бойові зіткнення з армією ворога. 

Найгарячішими напрямками стали Куп'янський, Лиманський, Авдіївський, Мар'янський, Мелітопольский та Запорізький. Окупанти намагалася відновити втрачені позиції біля Роботиного, але ЗСУ дали відсіч їх спробам.

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