Генштаб уточнив актуальні втрати Росії в Україна станом на 2 грудня.

Збройні сили України успішно ліквідували ще 1 070 окупантів за підсумками боїв минулої доби. Загальні втрати армії РФ в Україні з початку повномасштабного вторгнення вже сягнули за кількістю людей до 331 110 осіб.

Детальну статистику щодо цього опублікував Генштаб ВСУ у своєму ранковому звіті за 2 грудня. Інші орієнтовні втрати ворога становлять:

Танків - 5571 (+7) од;

бойових броньованих машин - 10385 (+13) од;

артилерійських систем - 7941 (+10) од;

РСЗВ - 913 (+1) од;

засоби ППО - 602 (+0) од;

літаків - 323 (+0) од;

гелікоптерів - 324 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5994 (+18);

крилаті ракети - 1568 (+1);

кораблі /катери - 22 (+0) од;

підводні човни - 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 10410 (+11) од;

спеціальна техніка - 1138 (+1).

Відео дня

Генштаб уточнив актуальну ситуацію на фронті

За минулу добу армія РФ намагалася реалізувати наступальні дії на шести напрямках фронту. Успіху ворог не мав. ЗСУ провели 84 бойові зіткнення з армією ворога.

Найгарячішими напрямками стали Куп'янський, Лиманський, Авдіївський, Мар'янський, Мелітопольский та Запорізький. Окупанти намагалася відновити втрачені позиції біля Роботиного, але ЗСУ дали відсіч їх спробам.

Вас також можуть зацікавити новини: