Сили оборони України зміцнюють свої позиції уздовж Дніпра, аби виключити можливість нової атаки на Херсон.

Російські окупанти роблять регулярні спроби переправити диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) на правий берег Дніпра в Херсонській області. Українські бійці їх знищують. Про це заявив голова об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Євген Ерін в ефірі телемарафону.

"Є спроби невеликих розвідувальних груп перейти на інший берег. Разом з тим наша розвідка спостерігає за їхніми рухами, і завдаються, як правило, артилерійськими засобами ураження удари по цих групах", – заявив Ерін.

Він підкреслив, що українські сили не дають росіянам закріпитися і розгорнути свою діяльність на правому березі.

Відео дня

При цьому Єрін запевнив, що ЗСУ готові припинити можливі спроби ворога заново створити плацдарм за Дніпром. З цією метою сили оборони зміцнюють власні позиції і створюють мінні загородження вздовж усього берега, де можлива висадка.

Російський відступ з Херсона

Російські війська зайшли в Херсон 2 березня і протягом доби взяли місто під свій контроль. Після провалу планів наступу на Миколаїв і Кривий Ріг окупанти зберігали за собою великий плацдарм на правому березі Дніпра.

Про вразливість плацдарму фахівці говорили ще влітку, але лише після початку українського контрнаступу на цьому напрямку у росіян виникли серйозні проблеми з логістикою.

9 листопада російське військове командування заявило про початок відведення військ з плацдарму на правому березі Дніпра. Вже за два дні російських військ в Херсоні не залишилося, в місто увійшли спецпідрозділи Сил оборони України.

Вас також можуть зацікавити новини: