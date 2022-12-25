Наталія Гуменюк вважає, що помста окупантів до постійних ударів не має відношення.

Російські обстріли Херсона - не помста. Окупанти тероризують українців, бо ненавидять усіх, хто живе краще.

"Я взагалі не вважаю, що кожен обстріл (окупантів - УНІАН) є помстою. Це розвиток війни і військові дії, які ворог нам, скажімо, "запропонував" ще з 24 лютого з початку повномасштабного вторгнення. Говорити, що вони конкретно помстилися за попадання по пункту управління, вони не настільки цінують своїх, щоб топити по нашим. Вони просто ненавидять всіх, хто живе краще за них", - заявила начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що окупанти лише намагаються довести своєму "царю", що вони нібито на щось здатні, це поява їхнього безсилля, адже вони не можуть зробити те, що від них вимагають

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Ситуація в Херсоні - що відомо

Російські окупанти 24 грудня здійснили бомбардування Херсона, в результаті чого загинули п'ять осіб, а ще 50 отримали поранення, з них 20 перебувають у важкому стані.

Президент Володимир Зеленський назвав терором і вбивством ранковий обстріл Херсона. За даними МВС, в результаті ударів загорілися 66 легкових авто.

У свою чергу глава Міноборони Олексій Резніков заявив, що таких катастрофічних наслідків від ударів вдасться уникнути, якщо Україна отримає більше артилерії, засобів контрбатарейної боротьби та боєприпасів.

Станом на 25 грудня відомо, що окупанти 71 раз обстріляли територію Херсонщини. Вони вбили 16 осіб, а ще 64 отримали поранення різного ступеня тяжкості. При цьому з Херсона повідомляють, що в місті знову чути вибухи.

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