Воїни 30 окремої механізованої бригади імені князя Острозького влаштували "сафарі" на техніку окупантів під Соледаром Донецької області.
Як повідомляє командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський, оператори FPV-дронів ефективно відпрацювали по ворожій техніці на східній ділянці фронту.
"Поблизу Соледару працює 30-та ОМБр. Українські воїни влаштували "сафарі" на техніку та засоби РЕБ окупантів. Аеророзвідники знаходили цілі та разом з побратимами з інших підрозділів вразили їх FPV-дронами", - зазначив Сирський.
Втрати окупантів - актуальні дані
За минулу добу Збройні сили України знищили ще майже півтисячі російських окупантів та десятки одиниць їхньої військової техніки. Загальні бойові втрати ворога серед особового складу з початку повномасштабного вторгнення і по 25 серпня орієнтовно склали близько 259 тис. 630 (+470 за добу) осіб.
Танків противника було знищено 4 тис. 378 (+3) одиниць, бойових броньованих машин – 8 тис. 521 (+10), артилерійських систем – 5 тис. 361 (+28) та реактивних систем залпового вогню - 724 (+1).