Аеророзвідники вдало відпрацювали по бойовій техніці та засобах РЕБ.

Воїни 30 окремої механізованої бригади імені князя Острозького влаштували "сафарі" на техніку окупантів під Соледаром Донецької області.

Як повідомляє командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський, оператори FPV-дронів ефективно відпрацювали по ворожій техніці на східній ділянці фронту.

"Поблизу Соледару працює 30-та ОМБр. Українські воїни влаштували "сафарі" на техніку та засоби РЕБ окупантів. Аеророзвідники знаходили цілі та разом з побратимами з інших підрозділів вразили їх FPV-дронами", - зазначив Сирський.

Втрати окупантів - актуальні дані

За минулу добу Збройні сили України знищили ще майже півтисячі російських окупантів та десятки одиниць їхньої військової техніки. Загальні бойові втрати ворога серед особового складу з початку повномасштабного вторгнення і по 25 серпня орієнтовно склали близько 259 тис. 630 (+470 за добу) осіб.

Танків противника було знищено 4 тис. 378 (+3) одиниць, бойових броньованих машин – 8 тис. 521 (+10), артилерійських систем – 5 тис. 361 (+28) та реактивних систем залпового вогню - 724 (+1).

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