Так, наші захисники збили гелікоптер, а також два розвідувальних БпЛА.

Захисники України влаштували російським окупантам спекотний день. Протягом минулої доби наші військові завдали по ворогу чимало ударів.

"Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала двадцять ударів по районах зосередження ворога, а також три удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів", - повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України у новому зведенні.

Окрім цього, протягом минулої доби наші воїни збили гелікоптер Ка-52, а також два розвідувальних БпЛА типу "орлан-10". У Генштабі також розповіли про роботу ракетніків та артилеристів.

Відео дня

"Наші ракетники і артилеристи уразили ворожий пункт управління, сім районів зосередження живої сили та три склади боєприпасів загарбників. Вірте в Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!", - наголосили у Генштабі.

Війна в Україні: останні новини з фронту

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Maxar показав супутникові знімки Соледара і Бахмута. Захисники України тримають міста-фортеці і дають рашистам відсіч. Однак у Соледарі та Бахмуті жахливі руйнування. Щоб оцінити наслідки російської агресії, компанія опублікувала супутникові знімки Соледара 1 серпня 2022 року та 10 січня 2023 року.

Також стало відомо, що у Херсоні з 20 листопада через обстріли російських окупантів загинуло 65 людей. Росіяни влаштували в місті кривавий період, за цей час там зафіксували понад тисячу "прильотів".

У ніч на 12 січня окупанти вдарили по Запоріжжю. Вже відомо, що там пошкоджені об'єкти інфраструктури, почалася пожежа.

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