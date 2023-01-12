Захисники України влаштували російським окупантам спекотний день. Протягом минулої доби наші військові завдали по ворогу чимало ударів.
"Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала двадцять ударів по районах зосередження ворога, а також три удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів", - повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України у новому зведенні.
Окрім цього, протягом минулої доби наші воїни збили гелікоптер Ка-52, а також два розвідувальних БпЛА типу "орлан-10". У Генштабі також розповіли про роботу ракетніків та артилеристів.
"Наші ракетники і артилеристи уразили ворожий пункт управління, сім районів зосередження живої сили та три склади боєприпасів загарбників. Вірте в Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!", - наголосили у Генштабі.
Війна в Україні: останні новини з фронту
Раніше УНІАН вже повідомляв, що Maxar показав супутникові знімки Соледара і Бахмута. Захисники України тримають міста-фортеці і дають рашистам відсіч. Однак у Соледарі та Бахмуті жахливі руйнування. Щоб оцінити наслідки російської агресії, компанія опублікувала супутникові знімки Соледара 1 серпня 2022 року та 10 січня 2023 року.
Також стало відомо, що у Херсоні з 20 листопада через обстріли російських окупантів загинуло 65 людей. Росіяни влаштували в місті кривавий період, за цей час там зафіксували понад тисячу "прильотів".
У ніч на 12 січня окупанти вдарили по Запоріжжю. Вже відомо, що там пошкоджені об'єкти інфраструктури, почалася пожежа.