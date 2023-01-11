Захисники України знищують ворогів і вдень, і вночі.

Українські захисники героїчно захищають від російських окупантів фортецю Бахмут. Снайпери ЗСУ точними пострілами знищують загарбників.

"Як відомо, противник під Бахмутом безперестанку намагається наблизитися до позицій воїнів Сил оборони і захопити їх. Це відбувається і вдень, і вночі. Втім, снайпери ССО точним вогнем знищують ворога, якому не допомагають ні темрява, ні спроби сховатися", - йдеться в коментарі до відео.

На оприлюднених кадрах відображена неймовірно точна робота українських снайперів.

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Бої за Бахмут та Соледар - що відомо

Вже кілька місяців поспіль йдуть запеклі бої за Бахмут і Соледар. Кремль кинув на захоплення цих міст величезні сили, але українські військові дають відсіч противнику. Результатом роботи ЗСУ в Бахмуті стали окопи та лісосмуги усіяні трупами росіян.

11 січня стала з'являтися інформація, що Соледар нібито захопили росіяни, але її вже спростували у ВСУ. За місто йдуть важкі бої. Крім того, аналітики Інституту вивчення війни також заперечують захоплення міста.

Своєю чергою Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що запеклі бої біля Соледара та Бахмута свідчать про необхідність посилення військової підтримки України.

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