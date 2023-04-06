Експерти впевнені, що ці відео адресовані як Росії, так і Заходу, який більше не диктуватиме, як Україна повинна себе обороняти.

Збройні сили України вперше опублікували відео артилерійського удару по цілях на території Росії.

Як повідомляє BILD, українська артилерія вдарила по позиції російської армії біля села Цапівка Бєлгородської області. Війська РФ розташувалися в лісосмузі поблизу ферми за 1,3 км від кордону з Україною. Їхні позиції виявили українські розвідники з 4-го харківського прикордонного загону.

BILD зазначає, що це перший випадок, коли українські військові оприлюднили відео з артилерійським обстрілом території Росії. Журналіст видання Юліан Рьопке назвав удар превентивним і припустив, що армія РФ планувала наступати з цих позицій у напрямку Харкова.

Відео дня

"Превентивними ударами по території Росії Україна показує, що обороняється все впевненіше і більше не дозволить Заходу диктувати, як їй захищати себе", - зазначив екперт.

Крім того, ці удари вкотре показують слабкість Москви. Росія визнає обстріл своєї території, але нічого не може з ними вдіяти, хоча раніше Кремль погрожував жорсткою відповіддю.

Останні удари по території РФ

Попри те, що Росія погрожує жорсткими відповіддями на обстріли її території, в прикордонних областях регулярно стається "бавовна". Поки в Москві ще вважають, що війна далеко, прикордонні регіони Росії на власному досвіді відчувають відголос бойових дій, зокрема у Брянській області. Нещодавно там невідомий безпілотник атакував будівлю військкомату.

А вчора російські пропагандистські ЗМІ заявили, що у Брянській області нібито впав український легкомоторний літак.

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