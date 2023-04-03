В РФ безпілотник атакував військкомат/ ua.depositphotos.com

У Брянській області РФ невідомий безпілотник атакував будівлю військкомату. 

Як повідомляє канал "Дождь" з посиланням на губернатора області Олександра Богомаза, внаслідок атаки безпілотника у Сівському районі Брянської області пошкоджено будівлю районного військкомату. Постраждалих, за словами чиновника, немає.

Богомаз не уточнив адресу, проте, як випливає з карт, військкомат Севського району знаходиться на вулиці Енгельса у місті Севську — близько 140 км на південь від Брянська у бік кордону з Україною.

Відео дня

В атаці Богомаз традиційно звинуватив Збройні сили України.

Читайте також:
У Росії показали відео з допитом підозрюваної в ліквідації пропагандиста Татарського
У Росії показали відео з допитом підозрюваної в ліквідації пропагандиста Татарського
РФ відправила на війну бойовика ДНР, засудженого за вбивство і згвалтування вагітної
РФ відправила на війну бойовика "ДНР", засудженого за вбивство і згвалтування вагітної
У РФ можуть дозволити приватним компаніям застосовувати засоби боротьби з дронами – росЗМІ
У РФ можуть дозволити приватним компаніям застосовувати засоби боротьби з дронами – росЗМІ
У Росії заявили про затримання підозрюваної у вбивстві Татарського (відео)
У Росії заявили про затримання підозрюваної у вбивстві Татарського (відео)
Патріарх Кирило закликав багатих скинутися на потреби Росії, щоб знайти порятунок
Патріарх Кирило закликав багатих скинутися на потреби Росії, щоб "знайти порятунок"

Безпілотники атакують Росію

РФ регулярно скаржиться на атаки невідомих безпілотників. Дрони вже добираються до Москви - нещодавно в мережі з'явилася інформація про те, що в передмісті Коломни Московської області пролунав гучний вибух. Очевидці відзначають, що до "бавовни" було чути свист. 

Москва посилює протиповітряну оборону на тлі загрози. У районі станції метро "Салар'єво" встановили радіолокаційну станцію розвідки і цілевказівки.

Згодом двічі прогриміли вибули в Тульській області. Місцеві жителі виклали відео з глибокою вирвою. Росіяни повідомляли, що впав безпілотник. Крім того, у російському Бєлгороді невідомий безпілотник атакував газову станцію.

Вас також можуть зацікавити новини: