За версією місцевої влади, це нібито була атака Збройних сил України.

У Брянській області РФ невідомий безпілотник атакував будівлю військкомату.

Як повідомляє канал "Дождь" з посиланням на губернатора області Олександра Богомаза, внаслідок атаки безпілотника у Сівському районі Брянської області пошкоджено будівлю районного військкомату. Постраждалих, за словами чиновника, немає.

Богомаз не уточнив адресу, проте, як випливає з карт, військкомат Севського району знаходиться на вулиці Енгельса у місті Севську — близько 140 км на південь від Брянська у бік кордону з Україною.

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В атаці Богомаз традиційно звинуватив Збройні сили України.

Безпілотники атакують Росію

РФ регулярно скаржиться на атаки невідомих безпілотників. Дрони вже добираються до Москви - нещодавно в мережі з'явилася інформація про те, що в передмісті Коломни Московської області пролунав гучний вибух. Очевидці відзначають, що до "бавовни" було чути свист.

Москва посилює протиповітряну оборону на тлі загрози. У районі станції метро "Салар'єво" встановили радіолокаційну станцію розвідки і цілевказівки.

Згодом двічі прогриміли вибули в Тульській області. Місцеві жителі виклали відео з глибокою вирвою. Росіяни повідомляли, що впав безпілотник. Крім того, у російському Бєлгороді невідомий безпілотник атакував газову станцію.

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