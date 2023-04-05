Невідомо, чи це був військовий літак, чи цивільний.

Російські пропагандистські ЗМІ заявили, що у Брянській області нібито впав український легкомоторний літак.

Як повідомляють кремлівське "РИА-Новости", Телеграм-канал "База", а також низка інших російських пабліків, пілота літака нібито затримано.

"У Брянській області розбився легкомоторний літак. Пілота затримано", - передають пропагандисти з посиланням на прикордонне управління ФСБ.

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Українська сторона наразі не коментує цю інформацію. Невідомо також, чи був це цивільний літак, чи військовий.

Ситуація у Брянській області

Поки в Москві ще вважають, що війна далеко, прикордонні регіони Росії на власному досвіді відчувають відголос бойових дій, зокрема у Брянській області. Нещодавно там невідомий безпілотник атакував будівлю військкомату.

А 2 березня в РФ стався справжній переполох. ФСБ заявила, що у Брянську область зайшла велика "українська ДРГ". За версією РФ, ДРГ нібито зайшла в населені пункти Сушани та Любечани (Російська Федерація) з українського кордону.

Росіяни влаштували екшн через цю подію. Версії обростали неймовірними новинами про бій з гучними вибухами та шкільним автобусом в заручниках. Згодом влада змушена була спростовувати фейки пропагандистів.

Насправді ж у Брянську область зайшли воїни Російського добровольчого корпусу. Учасники руху уточнили, що ніякої загрози цивільному населенню їх формування не несе, головна мета дій корпусу довести Путіну, що росіяни для нього не раби. Постраждав тільки один російський прикордонник.

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