Він був студентом московського ВНЗ.

22-річний узбек Ахмедов Мухредін Салі-огли, що воював на боці Росії, потрапив у полон до ЗСУ. Він став першим полоненим узбецьким найманцем.

Про це повідомив СтратКом ЗСУ.

"Громадянство – Узбекистан. Посада – мінометник 120-мм мінометної батареї російської ПВК "Редут". Місце проживання до вербування до російського ПВК - Москва. Ким був до вербування – студент московського ВНЗ. Причина вербування до ПВК – потрібні гроші", – розповіли в СтратКомі.

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Відомо, що громадянин Узбекистану був взятий в полон на Харківщині – на околицях звільненої напередодні Балаклеї.

"Громадяни Узбекистану, представники інших Великих тюрських народів, вам не варто їхати на війну в Україну як російське гарматне м'ясо і вмирати за хотілки путіна. Залишайтеся вдома та несіть благо своїм країнам", – закликали в СтратКомі.

Як писав УНІАН, в серпні українська розвідка сповістила, що Росія вербує громадян Узбекистану, Таджикистану та Киргизстану у Московському регіоні у лави ЗС Росії. Водночас у Чечні зростає обурення участю мусульман у війні між "християнськими" народами.

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