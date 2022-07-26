В РФ активно розгортається кампанія під гаслом "від кожного суб'єкта федерації по батальйону", але місцеві туди не рвуться.

В Росії на війну з Україною намагаються набрати найманців з числа громадян країн Центральної Азії, ув’язнених та представників віддалених регіонів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

В повідомленні сказано, що в Росії активно розгортається кампанія під гаслом "від кожного суб'єкта федерації по батальйону" - Кремль зобов’язав кожен з 85 російських регіонів, включно з окупованим Кримом і Севастополем, сформувати та фінансово простимулювати по одному новому батальйону "добровольців" для участі у війні проти України. "Щоправда, не всі регіони готові створювати такі батальйони за рахунок місцевого населення. Зокрема, влада Москви формує так званий "мерівський полк", в який здебільшого набираються люди з інших регіонів та навіть громадян країн Центральної Азії (Таджикистан, Киргизстан, Узбекистан). Для їхнього заохочення пропонується висока зарплатня та можливість отримати громадянство РФ", - зазначає українська розвідка.

Згідно з повідомленням, щоб уникнути небажаного оголошення мобілізації, набір військовослужбовців здійснюється через приватні військові компанії, Росгвардію та "ЛДНР".

"Фіксуються випадки примусу до підписання "контрактів" щодо місцевого населення на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запоріжської областей. Отримано повний карт-бланш від влади РФ на відбір бойовиків у колоніях", - зазначає розвідка.

Також в повідомленні сказано, що розпочато роботу з колишніми випускниками Челябінського танкового училища в запасі у віці до 50 років - їх закликають йти добровольцями до танкового батальйону, який орієнтовно формується в Пермі. "Там організовується збірний пункт та прибувають танки Т-72, які терміново знімають з довготривалого зберігання", - зазначають в ГУР.

Як повідомляв УНІАН, раніше розвідка заявила, що спецслужби РФ активізували діяльність в країнах східної Європи для визначення схем постачання зброї Україні.

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