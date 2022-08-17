Значну частину "добровольців" у батальйонах складають викрадені чеченськими силовиками місцеві чоловіки.

Росія вербує громадян Узбекистану, Таджикистану та Киргизстану у Московському регіоні у лави ЗС Росії. Водночас у Чечні зростає обурення участю мусульман у війні між "християнськими" народами.

Про це повідомляє ГУР.

Розвідники стверджують, що російське командування намагається дедалі активніше залучати в ЗС РФ іноземців, оскільки кількість російських громадян, які хочуть відправитись на війну в Україну, дедалі зменшується.

У Московській області співробітникам військових комісаріатів та відділів поліції дали вказівку "проводити агітаційні заходи" з громадянами Узбекистану, Таджикистану та Киргизстану.

"Окрім фінансового стимулу, тим хто погодиться підписати контракт та поїхати в Україну, пропонується отримання російського громадянства", - йдеться у повідомленні.

Одночасно у Чечні триває формування і підготовка чотирьох батальйонів для відправки на війну в Україні.

За словами розвідників, значну частину "добровольців" у сформованих батальйонах складають викрадені чеченськими силовиками місцеві молоді чоловіки, здебільшого із сільської місцевості.

Під загрозою кримінального переслідування за сфабрикованими звинуваченнями або під тортурами, їх змушують підписувати контракти для участі у війні в Україні.

"Практика викрадення чоловіків для поповнення добровольчих військових підрозділів, які воюють в Україні на догоду Москві, породжує хвилі невдоволення серед мешканців Чечні. Громадяни республіки виказують обурення тим, що Кадиров посилає мусульман брати участь і гинути на "чужій" війні двох християнських народів – росіян і українців. Така політика Кадирова сприймається як зрада мусульман", - йдеться у повідомленні ГУР.

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