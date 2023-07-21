Цю гаубицю прийняли на озброєння без додаткових державних випробувань "за спрощеною процедурою".

ЗСУ взяли на озброєння самохідну артилерійську установку (САУ) 2С22 "Богдана" вітчизняного виробництва.

"Українська самохідна артилерійська установка "Богдана" перебуває на озброєнні ЗСУ", - йдеться у відповіді Міноборони на запит Суспільного. При цьому даних про кількість САУ та вартість виробництва в умовах воєнного стану Міноборони не розкриває.

Як розповів редактор порталу "Мілітарний" Тарас Чмут, станом на 24 лютого 2022 року єдиний експериментальний зразок САУ "Богдана" не пройшов випробування, оскільки польові стрільби викликали зауваження до нього.

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"По цьому зразку під час випробовувань було виявлено недоліки. Перше – це шасі КрАЗа. Ненадійна платформа, яка постійно ламається і не задовільняє запиту військових. Друге – це надійність самої арт-частини, механізм запирання ствола, постійні клини, відсутність автомата заряджання, точність роботи. Я читав звіт за підсумками проведення одного з етапів випробовування на одному з наших полігонів і там військові були дуже незадоволені", – прокоментував експерт.

Джерела Суспільного у сфері ВПК підтвердили, що цю гаубицю прийняли на озброєння без додаткових державних випробувань "за спрощеною процедурою".

Раніше САУ "Богдана" застосовувалась у боях, хоча не перебувала на озброєнні. Зокрема, у липні 2022 року про те, що українська САУ допомагала звільняти острів Зміїний оголосив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

На початку року міністр оборони Олексій Резніков говорив про серійний випуск оновленої "Богдани". А тепер на запит видання Резніков відповів так: "Давайте подивимось, як вона пройде випробування на полі бою. Ми з вами маємо мати нашу власну українську зброю".

САУ "Богдана"

2С22 "Богдана" - українська колісна самохідна гаубиця, розробка якої почалася в 2018 році. Вона стала першою українською САУ, що розроблена за стандартним для НАТО калібром 155 мм.

24 серпня 2018 року установка брала участь у параді до дня Незалежності України. А наприкінці грудня 2019 року розпочалися випробування САУ.

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