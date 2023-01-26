Одна така установка успішно пройшла випробування на полі бою.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що українська самохідна артилерійська установка (САУ) "Богдана" 155-мм калібру буде прикривати західні танки на полі бою.

"Міноборони не афішувало це, але весь минулий рік ми не припиняли закупівлі ОВТ (озброєння та військової техніки – ред.) у вітчизняних виробників. Там, де було можливо, у межах компетенції сприяли розгортанню в нових локаціях та збільшенню потужностей", – розповів очільник Міноборони у Facebook.

За його словами, міністерство також працювало над тим, щоб у 2023 році українським виробникам усіх компонентів – від форми, взуття, бронежилетів і БПЛА до важкої зброї і боєприпасів – було спрямовано максимальний обсяг коштів.

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Міністр також опублікував фото САУ "Богдана" українського виробництва.

"Одна така артсистема успішно пройшла випробування на полі бою. Нові артсистеми Міноборони профінансувало ще навесні 2022 року. Танки західного виробництва, які надійдуть за кілька місяців, на фронті буде підтримувати українська – у всіх розуміннях цього слова – артилерія", – наголосив Резніков.

Він зазначив, що Україна має бути максимально незалежною у всіх компонентах забезпечення оборони, де це можливо. Це робить нашу країну бажаним партнером та посилює наші позиції. Резніков також додав, що скоро будуть представлені "перші результати нашого руху щодо безпілотних літальних апаратів".

САУ "Богдана"

Українська 155-мм артилерійська система "Богдана" вперше була представлена у 2018 році. Розробку "Богдани", яку провів Краматорський завод важкого верстатобудування, почали у 2016 році.

Перший етап вогневих випробувань завершили лише за місяць до початку повномасштабного російського вторгнення. Ця установка вже показала свої можливості в бою. За допомогою "Богдани" звільняли від російських окупантів острів Зміїний.

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