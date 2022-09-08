Окупанти вже в паніці, вони повідомляють про "страшні" речі, які відбуваються з ними на Ізюмському напрямку.

Збройні Сили України, швидше за все, поступово повертаються до кордонів Луганської області. На тлі подій в Харківській області вже є підстави вважати, що окупанти можуть потрапити в так званий "котел". В оточенні можуть опинитися до 20 тисяч російських військових.

Про це в ефірі з Марком Фейгіним розповів радник офісу президента Олексій Арестович.

"Ми не вимовляємо цю назву, у нас тиша. Але ми можемо говорити про те, що говорять російські пропагандисти", - заявив він, коментуючи ситуацію в Балаклії.

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За словами Арестовича, окупанти вже панікують. Вони повідомляють, що в Харківській області почалися "страшні" бої, рашисти вже потрапили в оточення, а ЗСУ пройшли дуже далеко і навіть перерізали важливу трасу.

Окупанти повідомляють, що під Балаклією у них залишилися військові, але з ними "чомусь зник зв'язок". За словами Арестовича, він прекрасно розуміє, чому і в яких випадках з російськими військовими може пропадати зв'язок.

"Але майки закривавлені з написом СОБР я вже бачив", - додав радник ОП, коментуючи заяви пропагандистів РФ про те, що Самарський і башкирський СОБР в Балаклії потрапили в оточення

Звичайно, РФ не розкриває реальну кількість своїх втрат, проте вже зрозуміло, що рашистам вкрай важко, вважає Арестович. У пропагандистів навіть змінилися формулювання, вони вже пишуть "чим би не скінчилася ця битва", а це означає, що вони готуються до поразки. Крім цього, окупанти вже говорять, що ЗСУ наступали з боку Ізюма і взяли село Довгеньке.

"Страшні речі малюють. Мало не потрапляння Ізюмського угруповання в оточення, з усіма штабами та іншим-іншим... Вони кричать, що дуже погано все", - зазначив Арестович.

На його думку, якщо ЗСУ дійдуть до Куп'янська, то окупанти втратять постачання з ще одного напрямку. Самі ж рашисти вже натякають, що підтримки з боку Куп'янська у них немає. В принципі, все вороже постачання на Ізюмському напрямку може скоро припинитися, вважає Арестович.

"Це означає, що ЗСУ повертаються на межі Луганської області... В ідеальному варіанті, це буде оточення Ізюмського угруповання, як кажуть російські пропагандисти, "котел"... Туди можуть потрапити тисяч до 20 російських військових, від 10 до 20 тисяч", - зазначив радник ОП.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Зеленський висловився про успіхи ЗСУ на Харківщині та Півдні України. Він зазначив, що на цьому тижні для українців є хороші новини.

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