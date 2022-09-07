Глава держави наголосив, що наразі ще не час називати ті чи інші населені пункти, у які повертається український прапор.

Президент України Володимир Зеленський привітав успіхи українських військових на Харківщині та півдні країни.

Про це президент заявив у вечірньому відеозверненні.

"Цього тижня маємо хороші новини з Харківщини. І, думаю, кожен громадянин відчуває гордість за наших воїнів. Зараз іще не час називати ті чи інші населені пункти, у які повертається український прапор. Але час сказати слова подяки 25-й повітряно-десантній бригаді, 92-й окремій механізованій бригаді та 80-й десантно-штурмовій бригаді за хоробрість і героїзм, проявлені під час виконання бойових завдань", - сказав він.

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Зеленський також подякував 406-й окремій артилерійській бригаді за "надзвичайно успішні влучання" в районах зосередження окупантів на півдні України та 60-й окремій піхотній бригаді, яка "послідовно просуває українські позиції".

"Кожен успіх наших військових на тому чи іншому напрямку змінює на користь України й загальну ситуацію по всьому фронту. Що складніше окупантам, що більше у них втрат, то ліпшими будуть позиції в наших оборонців на Донбасі, то надійнішою буде оборона Запоріжжя та Миколаєва, міст Дніпропетровської області, то швидше зможемо звільнити Приазовʼя і весь південь", - наголосив глава держави.

Наприкінці серпня стало відомо, що ЗСУ на Херсонщині почали контрнаступальні дії, противник несе серйозні втрати.

6 вересня в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що на півдні нашої країни були знищені 35 супротивників і чотири ворожих бойових машини піхоти.

Сьогодні спецназ ЗСУ показав кадри зі звільненого села на Харківщині.

Американський інститут вивчення війни (ISW) опублікував інтерактивну карту, яка показує зміни на фронті в Україні. Згідно з картою, ЗСУ просуваються в районі Балаклії Харківської області.

Як повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, наразі бойові дії йдуть по всій лінії фронту, певні успіхи у Збройних сил є.

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