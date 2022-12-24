ЗСУ продовжували відбивати атаки росіян на лінії Кремінна – Сватове.

Українські війська, ймовірно, дійшли до ще одного населеного пункту в напрямку Сватове Луганської області.

Інститут вивчення війни у своєму ранковому зведенні зазначив, що російські війська почали обстрілювати село Коломичаха – за 10 км на північний захід від Сватового.

Станом на 22 грудня ворожі позиції біля цього населеного пункту обстрілювали ЗСУ. Але ситуація наступного дня, схоже, змінилася. Українські сили могли просунутися до села, вважають аналітики, роблячи висновки за даними відкритих джерел.

Відео дня

Разом з тим ЗСУ продовжували відбивати атаки росіян на лінії Кремінна – Сватове. Зокрема, відбито атаки ЗС РФ на Стельмахівку (за 15 км на північний захід від Сватового), Андріївку, Червонопопівку (6 км на північний захід від Кремінної) та Площанку (2 км від траси Кремінна – Сватове).

Війна в Україні – актуальне

Ворог продовжує розтрачувати сили на захопленні Донецької області. Найважчі бої йдуть, зокрема, під Бахмутом.

Протягом 23 грудня ЗСУ відбили атаки в районах 10 населених пунктів: Андріївка Луганської області та Ямполівка, Роздолівка, Бахмутське, Бахмут, Північне, Нью-Йорк, Красногорівка, Водяне та Мар'їнка в Донецькій області.

Ознак формування ударного угруповання в Білорусі немає, зазначав Генштаб.

Разом з тим Інститут вивчення війни вважає, що Росія може готувати великий наступ на північному заході Луганської області або на південному сході Харківської області.

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