Наразі ISW оцінює ризик російського вторгнення в Україну з Білорусі як низький, але можливий.

Росія робить видимість підготовки до великого наступу з території Білорусі, однак скидати з рахунків цей варіант теж не варто.

Як пише Інститут вивчення війни, РФ зайнята демонстрацією "ознак" до такої підготовки: напередодні Білорусь показово заявляла про розгортання польових госпіталів на своїй території.

Польові госпіталі, відзначають аналітики, є сухим фактом підготовки до наступу. ЗМІ спостерігали активність пересування медтехніки в Білорусі напередодні вторгнення 24 лютого.

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Також чутки про наступ з території Білорусі Росія підкріплює перекиданням важкої техніки із зимовим камуфляжем, чого абсолютно не вимагають навчання.

Однак існують реальне підґрунтя підготовки наступу російських військ на інших напрямках, йдеться у звіті. Наприклад, на північному заході Луганської області.

23 грудня на цій ділянці фронту Генштаб ЗСУ спостерігав збільшення перекидання особового складу, військової техніки та боєприпасів. У Луганську область перекинули і елітні ПДВ з Херсонського та Харківського напрямків.

Кремль як і раніше надає пріоритет мобілізації для стабілізації ділянки Сватове-Кремінна, а не, наприклад, Бахмута, Авдіївки або заходу Донецької області.

Малоймовірним аналітики вважають атаку ЗС РФ через Дніпро в Херсонській області та в Запорізькій області.

Москва також може спробувати завдати удару по південному сходу Харківської області з Луганської області, щоб повернути втрачені позиції на захід від річки Оскіл.

Проте експерти сумніваються в успішності такої операції, тому що переваги на місцевості українських військових, що обороняються, і російські наступальні можливості дуже обмежені.

ІПСО про наступ з території Білорусі, найімовірніше, спрямоване на відволікання уваги від основного удару.

Наступ з території Білорусі в Інституті вивчення війни як і раніше вважають найгіршим сценарієм в межах своїх прогнозів. Наразі ISW оцінює ризик російського вторгнення в Україну з Білорусі як низький, але можливий.

Ситуація в Білорусі

У грудні аналітики констатували, що Росія почала стягувати військову техніку ближче до білорусько-українського кордону. Генерал Залужний не сумнівається, що Москва готує ще один наступ на Київ вже цієї зими.

З приводу сухопутного вторгнення з участю білоруських військ відбулась зустріч Путіна з Лукашенком. Проте, як зауважують західні аналітики, білоруський диктатор, імовірно, відмовив своєму другу у прямій участі в агресії.

У влади РФ поки немає єдиної думки з приводу нового наступу на Україну, писав Reuters.

Тим не менше Білорусь проводить "навчання" "союзних" з Росією військ. Під прикриттям навчань російські військові літаки збирають розвіддані про розташування українських ППО перед завданням масованих ударів.

У британській розвідці, своєю чергою, зауважили, що навчаннями російських резервістів зараз займаються білоруські інструктори.

На думку радника глави МВС Вадима Денисенка, білоруська армія не може відіграти визначальної ролі у війні проти України: "Білорусь потрібна (Росії - УНІАН) як плацдарм для залякування Заходу, для того, щоб тримати в напрузі Україну і для того, щоб ми змушені були відтягувати велику частину військ".

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