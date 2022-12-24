22 грудня у Запорізькій області було поранено понад 70 російських окупантів.
Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 06:00, ворог продовжує зазнавати втрат.
"22 грудня в Запорізькій області Сили оборони знищили 2 артилерійські системи з боєкомплектом. Понад 70 військовослужбовців противника отримали поранення", - повідомили у Генштабі.
Інформація щодо ліквідованих окупантів уточнюється.
Що відбувається на Запорізькому напрямку
З перших тижнів повномасштабної війни, розв'язаної Росією проти України, окупанти контролюють близько половини території Запорізької області. Під окупацією Енергодар, де розташована ЗАЕС, яку окупанти атакують і на якій влаштовують провокації, Мелітополь, Бердянськ та інші міста та села області.
Населені пункти Запоріжжя, які ворогові не вдалося взяти під контроль, росіяни регулярно обстрілюють. Ударів зазнає, зокрема, обласний центр і передмістя.
Експерти пояснювали, що для контрнаступу ЗСУ на Запорізькому напрямку поки немає умов. Утім прогнозують, що незабаром тут буде активізація бойових дій.