Крім того, Сили оборони України знищили дві ворожі артилерійські системи з боєкомплектом.

22 грудня у Запорізькій області було поранено понад 70 російських окупантів.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 06:00, ворог продовжує зазнавати втрат.

"22 грудня в Запорізькій області Сили оборони знищили 2 артилерійські системи з боєкомплектом. Понад 70 військовослужбовців противника отримали поранення", - повідомили у Генштабі.

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Інформація щодо ліквідованих окупантів уточнюється.

Що відбувається на Запорізькому напрямку

З перших тижнів повномасштабної війни, розв'язаної Росією проти України, окупанти контролюють близько половини території Запорізької області. Під окупацією Енергодар, де розташована ЗАЕС, яку окупанти атакують і на якій влаштовують провокації, Мелітополь, Бердянськ та інші міста та села області.

Населені пункти Запоріжжя, які ворогові не вдалося взяти під контроль, росіяни регулярно обстрілюють. Ударів зазнає, зокрема, обласний центр і передмістя.

Експерти пояснювали, що для контрнаступу ЗСУ на Запорізькому напрямку поки немає умов. Утім прогнозують, що незабаром тут буде активізація бойових дій.

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