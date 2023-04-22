Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

За добу українські військові відбили близько 40 ворожих атак, противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook. Станом на ранок 22 квітня йшлося про чотири напрямки, зокрема Шахтарський.

"Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На них було відбито близько 40 атак противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку", - йдеться у повідомленні.

На Сіверському та Слобожанському напрямках, як зазначається, противник, протягом доби завдав авіаційного удару по населеному пункту Орликівка Чернігівської області; здійснив обстріли населених пунктів Уланове, Бруски, Стукалівка, Волфине, Коренівка, Юнаківка Сумської області, а також Тимофіївка на Харківщині.

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Також в Генштабі поінформували, що на Куп’янському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Новомлинськ, Западне, Масютівка, Синьківка, Кислівка та Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку цієї доби противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Діброва, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

"На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут", - сказано у зведенні.

Поблизу населених пунктів Григорівка, Хромове та Іванівське противник вів безуспішні наступальні дії. Від ворожих обстрілів постраждали Роздолівка, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Олександро-Шультине, Біла Гора, Диліївка, Залізне, Північне, Південне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі Новокалинового Донецької області, успіху не мав. Він обстріляв, зокрема, Новокалинове, Степове, Авдіївку, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби захисниками відбито численні атаки противника в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області. "На Шахтарському напрямку протягом поточної доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Богоявленка, Вугледар, Новомайорське Донецької області", - мовиться у зведенні.

На Запорізькому та Херсонському напрямках, як повідомили в Генштабі, противник продовжує оборонятися. В той же час, протягом доби здійснив обстріли понад 30 населених пунктів, серед них Херсон.

Війна в Україні - останні новини 22 квітня

На сьогоднішній день ворог щонайменше 6 разів атакував Вугледар авіаційними бомбами ФАБ-500. Також ворог продовжує штурмувати Мар’їнки та Авдіївку.

У вечірньому зведенні Генштаб звітував про ураження трьох районів зосередження живої сили супротивника і вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

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