Військові аналітики вперше вказали, що ці території можуть контролювати українські війська.

Збройним силам України, ймовірно, вдалося зайти на лівий (східний) берег Херсонської області. Раніше стали відомі деталі про те, чому силам РФ вдалося надшвидко захопити місто Херсон на початку повномасштабного вторгнення.

Про це свідчать геолокаційні кадри, які надали російські "воєнкори" та блогери в суботу, 22 квітня. До такого висновку дійшли аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно зі знімками, ЗСУ зайняли позиції на березі Дніпра на північ від Олешок (приблизно 7 км на північний захід від адмінцентру області - міста Херсон) й змогли просунутися до північної околиці населеного пункту на трасі Е97, а також на захід від дачі (10 км на південь від Херсона).

Відео дня

Також ще один "воєнкор" РФ стверджує, що російські сили втратили контроль над деякими островами на північний захід від Херсона.

"Ці кадри також вказують на те, що російські війська можуть не контролювати острови на річках Конка і Чайка, розташовані менш ніж за півкілометра на північ від геолокаційних позицій українських військових біля Антонівського мосту", - кажуть аналітики.

Там зазначають, що в період 20 і 22 квітня російські військові блогери стверджували, що українська армія вже кілька тижнів утримує позиції на східному березі області. Повідомлялося, що там ЗСУ змогли закріпитися, побудувати лінії постачання та почали використовувати цю локацію, як опорний пункт для здійснення вилазок. Це вказує на те, що Росія ще тоді не могла контролювати цей район, кажуть в ISW.

Повідомляється, що ЗСУ, можливо, змогли отримати перевагу на східному березі Херсонської області завдяки низькій інтенсивності артилерійського вогню з боку військ РФ. Раніше деякі російські "воєнкори" скаржилися, що не можуть вести щільний вогонь через надмірну централізацію російського військового командування.

Разом з тим, за ворожими військами, найімовірніше, все ще залишаються такі міські райони, як Олешки та Нова Каховка. Там війська РФ ведуть оборону, підкреслюють в Інституті.

Окупанти мінують Дніпро в очікуванні ЗСУ

Нагадаємо, що 12 квітня колишній заступник мера Херсона Роман Головня попередив, що ворог активно мінує берегову лінію вздовж Дніпра напередодні очікуваного контрнаступу ВСУ.

Протитанкові міни намагаються заховати у воді. Це свідчать про те, що окупанти очікують форсування Дніпра.

Вас також можуть зацікавити новини: