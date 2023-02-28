Водночас, противник завдав 8 ракетних та 32 авіаційних ударів, здійснив 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Минулої доби українські захисники відбили понад 60 атак противника на п'яти напрямках.

"Російська Федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 60 атак противника на зазначених напрямках", - повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

В той же час, як зазначили в Генштабі, противник завдав 8 ракетних та 32 авіаційних ударів, здійснив 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Війна в Україні: актуальні дані

Найзапекліші бої станом на ранок 28 лютого точаться на Донбасі. Водночас продовжуються обстріли півдня. Минулої доби українські військові знищили три артустановки і два "Гради", із яких російські окупанти обстрілювали Херсонську область.

Водночас авіація ЗСУ вчора завдала чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки російських військ. А підрозділи ракетних військ і артилерії знищили пункт управління, уразили один район зосередження живої сили противника й позицію протиповітряної оборони.

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