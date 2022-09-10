Українськими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 330 вогневих завдань по ворожим цілям.

На Півдні Збройні сили України за добу знищили 75 російських окупантів, склад боєприпасів і паромну переправу.

Як повідомляє Оперативне командування "Південь" у соціальній мережі Facebook, обстановка у південнобузькій операційній зоні залишається напруженою, але контрольованою.

Зокрема, підрозділи окупаційних військ, намагаються залучити резерви та проводять заходи протидії Силам оборони України.

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Також ракетно-артилерійським вогнем за підтримки тактичної та армійської авіації ворог намагається зупинити просування українських військ. "Протягом бойового дня ворогом нанесено 5 авіаційних ударів і 1 ракетний. Атаковано позицій наших військ вздовж лінії зіткнення та населені пункти в безпосередній близькості", - йдеться у зведенні.

Ще російськими окупантами по обіді з літака випущено крилату ракету Х-31 по відкритій місцевості у Вознесенському районі Миколаївщини. Людських втрат немає.

При цьому, українською авіацією нанесено 7 ударів, ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 330 вогневих завдань, зокрема по районах зосередження озброєння та техніки, понтонній переправі й по мостах.

"За підтвердженими результатами "довга армія" скоротилась на 75 рашистів, 9 танків Т-72, 2 гаубиці "Мста-Б", 8 одиниць авто-бронетехніки", - наголошується у зведенні.

Крім того, в Бериславському районі Херсонщини знищено склад боєприпасів в Біляївці та поромну переправу в районі Львового.

Як сказано у зведенні, на бойовому чергуванні у Чорному морі вздовж кримського узбережжя перебуває 3 надводних носія високоточної зброї сумарним залпом 24 крилаті ракети морського базування "Калібр".

"Загроза не тільки в ворожих ракетних ударах. Спецслужбами викрито агента рф, який намагався вчинити диверсію з підриву боєприпасів ЗСУ на півдні, зокрема, на Херсонщині. Рашистського агента, який отримав завдання встановити місцезнаходження позицій ЗСУ та підірвав частину боєкомплекту, схилили до співпраці за 30 тис. грн. Зрадником виявився рецидивіст, неодноразово засуджений за скоєння тяжких і особливо тяжких злочинів, зокрема, вбивства", - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, США вперше назвали українські дії на півдні "контрнаступом".

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