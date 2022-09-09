Контрнаступ показав, що українці "по-творчому" інтегрують військовий потенціал, наданий країнами Заходу, у своїх операціях.

У Пентагоні заявили, що український контрнаступ біля Херсона має "обнадійливі" ознаки. Це вперше американські високопосадовці послуговується терміном "контрнаступ".

Про це заявила заступниця міністра оборони США з політичних питань Саша Бейкер, цитує CNN.

Контрнаступ, сказала вона, показав, що українці "по-творчому" інтегрують військовий потенціал, наданий країнами Заходу, у своїх операціях.

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"Ми дуже уважно стежимо за ходом контрнаступу, як ви можете собі уявити… Ми бачили деякі обнадійливі ознаки, особливо останніми днями. Проте знову ж таки, росіяни – грізний супротивник і попереду, я думаю, ще довга битва", - відповіла Бейкер.

Своєю чергою, журналісти зауважили, що це перший раз, коли Пентагон назвав українську операцію "контрнаступом". Раніше цей термін вживати уникали.

Війна в Україні: актуальні дані

ЗСУ пішли у контрнаступ на Херсонському та Харківському напрямках. 8 вересня Генштаб прозвітував про деокупацію низки сіл у Харківській області, а також міста Балаклії, яке було під контролем РФ 6 місяців.

Усього за три дні захисники просунулися під Харковом на 50 км углиб окупованих Росією територій. З 1 вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів української землі, зазначив президент Володимир Зеленський.

Після Балаклії, вважають аналітики з Інституту вивчення війни, українці можуть звільнити за 72 години і Куп'янськ – це важливий логістичний шлях, що забезпечує угруповання ворога на сході України.

На думку американського генерала Марка Міллі, контрнаступ ЗСУ досі поки що на ранніх стадіях, але вже помітний стійкий прогрес.

З початку повномасштабної війни ЗСУ знищили вже 51 900 окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.

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