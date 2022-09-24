Повітряні сили ЗСУ знищили протягом минулої доби ворожий гелікоптер, штурмовик, а також 7 безпілотників – загалом 9 повітряних цілей.
Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.
Так, чотири безпілотникиа-камікадзе "Shahed-136" та 1 ударний безпілотник Mohajer-6 збили зенітники повітряного командування "Південь".
Два БпЛА Shahed-136 знищили підрозділи повітряного командування "Схід".
Гелікоптер Мі-8 та штурмовик Су-25 збили зенітні ракетні підрозділи повітряного командування "Центр".
Втрати росіян в Україні
За даними Генштабу ЗСУ, станом на 24 вересня загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 24 вересня серед особового складу орієнтовно становлять близько 56 тис. 300 осіб (+240 за добу).
Також зазначалось, що знищено ворожу техніку, у тому числі 956 (+6 за минулу добу) безпілотників оперативно-тактичного рівня.
У Генштабі додали, що дані щодо втрат ворога уточнюються.