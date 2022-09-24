Найбільше безпілотників збито в районі відповідальності ОК "Південь".

Повітряні сили ЗСУ знищили протягом минулої доби ворожий гелікоптер, штурмовик, а також 7 безпілотників – загалом 9 повітряних цілей.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

Так, чотири безпілотникиа-камікадзе "Shahed-136" та 1 ударний безпілотник Mohajer-6 збили зенітники повітряного командування "Південь".

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Два БпЛА Shahed-136 знищили підрозділи повітряного командування "Схід".

Гелікоптер Мі-8 та штурмовик Су-25 збили зенітні ракетні підрозділи повітряного командування "Центр".

Втрати росіян в Україні

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 24 вересня загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 24 вересня серед особового складу орієнтовно становлять близько 56 тис. 300 осіб (+240 за добу).

Також зазначалось, що знищено ворожу техніку, у тому числі 956 (+6 за минулу добу) безпілотників оперативно-тактичного рівня.

У Генштабі додали, що дані щодо втрат ворога уточнюються.

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