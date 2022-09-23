На бойовому чергуванні у окупантів перебувають 3 надводних і 1 підводний носії крилатих ракет "Калібр" із сумарним залпом 28 одиниць.

На півдні авіація ЗСУ сьогодні нанесла 7 ударів по засобах протиповітряної оборони та районах зосередження сил ворога.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, коментуючи обстановку станом на 12:00.

За його словами, підрозділи ракетно-артилерійських військ виконали 99 вогневих завдань, в тому числі по ураженню двох командних пунктів противника в Генічеському і Каховському районах. Продовжується вогневий контроль із припинення ворожої активності на Каховському мосту.

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"Підтверджені втрати ворога станом на ранок склали 9 рашистів та 2 буксировані міномети 120 калібру. Решта втрат - встановлюються та дорозвідуються", - сказав Назаров.

Він також додав, що авіацією ЗСУ завдано 7 ударів по засобах протиповітряної оборони та районах зосередження сил та засобів ворога.

Корабельне угруповання ворожих військ в Чорному морі маневрує вздовж південно-східного узбережжя Криму в кількості 14 одиниць. На бойовому чергуванні - 3 надводних і 1 підводний носії крилатих ракет "Калібр" з сумарним залпом 28 одиниць, а також 2 великих десантних кораблі.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, війська РФ рано вранці 24 лютого вторглися в Україну. У тому числі, з території Білорусі, яку російським загарбникам люб'язно здав Лукашенко. Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" і "демілітаризацію" української держави.

Дії Росії були засуджені західними країнами, які ввели санкції проти Москви.

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про початок часткової мобілізації в країні. За словами російського керівництва, залучати до війни проти України будуть в першу чергу громадян, які мають бойовий досвід - до 300 тисяч осіб.

У промові, присвяченій оголошенню часткової мобілізації в РФ, Путін пригрозив світові застосуванням ядерної зброї: "Щодо Росії ведеться ядерний шантаж... Усім, хто намагається шантажувати нас таким чином, повинні знати, що роза вітрів може розвернутися і в їхній бік".

Заява Путіна узгоджується з аналізом багатьох західних експертів, що Росія відчуває потребу в людських ресурсах для продовження війни, а сам Путін не відмовляється від початкового наміру окупувати всю територію України. Паралельно ватажок ПВК "Вагнера" займається вербуванням ув'язнених.

Водночас у Москві - на тлі перших успіхів контрнаступу ЗСУ на Харківщині - заявили про термінове проведення "референдумів" в окупованих районах на Сході та Півдні України. Низка західних країн уже заявили, що не визнають результатів їх проведення. США окремо відзначили, що Росія "за це поплатиться".

Також у Росії, напередодні промови Путіна, значно посилили покарання за здачу в полон і дезертирство. У Києві початок мобілізації в РФ назвали планом Путіна щодо утилізації росіян. Зеленський підкреслив, що зараз саме Україна утримує ініціативу на передовій.

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