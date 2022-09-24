У результаті ворожої атаки в обласному центрі постраждали дві особи.

Унаслідок удару російських окупантів по Одесі з використанням ударних безпілотників двоє людей загинуло та двох було поранено.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"Внаслідок ворожого удару по Одесі з використанням ударних БПЛА загинуло 2 людини та ще двоє отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

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Нова ворожа атака на Одесу - що треба знати

Нагадаємо, 23 вересня ворог атакував Одесу дронами-камікадзе з Чорного моря. Два дрони зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні, загинула цивільна особа. Ще один іранський дрон-камікадзе ЗСУ вдалося збити.

Мер міста Геннадій Труханов повідомив про пошкодження чотирьох житлових будинків.

Згодом було повідомлено, що підрозділи української протиповітряної оборони збили біля Одеси ще один ворожий дрон-камікадзе. Станом на 18.30 зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил Збройних сил України збили шість дронів-камікадзе. Вперше в Україні зенітниками ЗСУ збито ударний безпілотник іранського виробництва Mohajer-6.

Довідка УНІАН. У середині серпня стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників.

13 вересня Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що українські військові вперше збили іранський ударний дрон Shahed-136 ("Шахід-136"). Безпілотник було збито поблизу Куп'янська Харківської області.

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