З червня Сполучені Штати передали Україні 16 систем HIMARS і тисячі снарядів до них.

Підрозділи Збройних сил України за допомогою реактивних систем залпового вогню підвищеної мобільності HIMARS уразили понад 400 цілей на окупованих територіях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі повідомив на брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-5"), яке відбулось на авіабазі у Німеччині.

Міллі заявив, що станом на сьогодні Сполучені Штати передали Україні 16 артилерійсько-ракетних систем підвищеної мобільності HIMARS і тисячі снарядів GMLRS до них, сотні тисяч снарядів для артилерійських систем 155-мм калібру і 126 гаубиць M777, тисячі одиниць протитанкового озброєння і тисячі зенітних озброєнь для збиття повітряних цілей, високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM, а також стрілецьку зброя і багато нелетального обладнання.

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При цьому він уточнив, що Україна отримала майже 500 тис. снарядів 155-го калібру для артилерії.

Міллі зазначив, що США взяли на себе значні зобов'язання з надання Україні військової допомоги, але й інші країни також.

"Ми бачимо реальні і відчутні здобутки України у застосуванні цих систем. Для прикладу, українці уразили понад 400 цілей за допомогою HIMARS, що призвело до руйнівних наслідків", - наголосив Міллі.

Зокрема, за його словами, лінії комунікацій російських військ і канали постачання озброєння значно ускладнені.

Міллі уточнив, що удари по російським об'єктам прямо впливають на здатність планувати і підтримувати боєздатність, а робота російських центрів управління і контролю та штабів порушена. Тепер росіяни стикаються з великим труднощами у поповнені запасів і в заміні бойових втрат.

Як писав УНІАН, у Генеральному штабі Збройних сил України позитивно оцінюють проведення заходів зі знищення логістичного забезпечення противника, у тому числі у тимчасово окупованому Криму.

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