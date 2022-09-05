Росіянка бідкається, що ціни на турецький курортах космічні, а переліт займає кілька годин.

Блогерка-мільйонниця з РФ Анна Чекаліна нарікає на невдалий відпочинок у Туреччині. Росіянка бідкається, що сервіс значно гірший, ніж на Мальдівах, а переліт займає багато часу. Українці порадили зірці соцмереж КримТур з бонусами від HIMARS.

Про невдалий відпочинок у Туреччині росіянка розповіла в Instagram-stories.

Фоловери поцікавилися, як пройшов відпочинок росіянки в Туреччині. Блогерка відповіла емоційно, критикуючи довгий переліт, космічні ціни та брудне море.

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"Летіти стало п'ять годин. Море брудне після Мальдів. Ціни за переліт як політ на Мальдіви. Щоб в океанаріум поїхати ціна $350. Я вважаю, що це необґрунтовано", – поскаржилася блогерка.

Бідкання росіянки опублікував Telegram-канал "Боже, яке кончене". Українці в коментарях запропонували їй кілька кращих варіантів відпочинку.

"Якщо не подобається Туреччина – всі річки чудової Росії, в яких перуться речі, вам доступні",

"Краще море в Мурманську",

"Діло говорить на рахунок Туреччини. КримТур завжди до ваших послуг. HIMARS-салюти включено",

"Тепер купайся в калюжі вдома",

"Магаданська туристична база",

– пишуть коментатори.

Раніше в Бад-Вісзее (Німеччина) агресивна росіянка на дитячому майданчику накинулася на українців. Жінка без причини лаяла дворічного хлопчика та його маму, супроводжуючи свою істерику погрозами і звинуваченнями.

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