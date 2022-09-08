Вони роблять усе можливе з метою звільнення окупованих територій.

У Генеральному штабі Збройних сил України позитивно оцінюють проведення заходів зі знищення логістичного забезпечення противника, у тому числі у тимчасово окупованому Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов повідомив під час онлайн-брифінгу.

Зокрема, його запитали про вибухи на Кримському півострові.

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"Збройні сили України роблять усе можливе і неможливе для того, щоб вивільнити наші території. Ми проводимо низку заходів щодо порушення системи управління противника, щодо порушення його логістичного забезпечення і зниження його бойового потенціалу. На даний час проведення зазначених заходів позитивне", - сказав Громов.

Окремо він зазначив, що свідомі громадяни України надають дієву допомогу ЗСУ, незалежно від того, де вони перебувають, чи-то у Криму, або на інших тимчасово окупованих територіях.

"Це не буде таємницею, якщо я скажу, що завдяки їм ми маємо певні дані щодо розміщення російських окупаційних військ. Завдяки їм ми маємо ці дані", - розповів Громов.

Він додав, що Генштаб радить українцям на окупованих територіях уникати скупчення військ противника, але надавати координати про розташування окупантів.

Раніше полковник Збройних Сил України в запасі розповів, що на Крим обрушиться багато "бавовни".

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