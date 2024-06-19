ЗСУ заблокували десятки окупантів у Вовчанську, - угрупування Харків

При цьому військові не назвали конкретну локацію, де росіяни потрапили у пастку.

На одній з ділянок у Вовчанську Харківської області заблоковані десятки російських окупантів.

Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Юрій Повх у коментарі LIGA.net. Він зазначив, що російські загарбники заблоковані у забудові Вовчанська заблоковані десятки окупантів на одній з ділянок міста.

Водночас Повх не уточнив, про яку саме локацію йдеться. Втім, про оточення групи загарбників у Вовчанську повідомлялося й раніше.

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Моніторингова група Deepstate повідомляє, що частина окупантів відрізана від інших "сірою зоною". Мапа бойових дій свідчить, що загарбників, ймовірно, заблокували на Вовчанському агрегатному заводі. Офіційних підтверджень цієї інформації немає.

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Як раніше писав УНІАН, росіяни потрапили в пастку у Вовчанську. Зараз навіть українські військові не можуть назвати точну кількість окупантів, які опинилися в оточені на заводі в місті.

"…Кілька днів тому звучали кількість у 30-40 окупантів. Потім 100-200, ще пізніше у ЗМІ почали говорити про 400-500 окупантів. Вони постійно намагаються прорватись з заводу. Втім, через те, що наші бійці взяли під вогневий контроль проходи із заводу, їм це не вдається", - розповів співзасновник DeepState Роман Погорілий.

Також УНІАН повідомляв, що окупантам не вдалося розгорнути насправді великий плацдарм у Вовчанську. За словами військового експерта Петра Черника, наразі ворожий плацдарм становить максимум 10 кіломтерів.

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