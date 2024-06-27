ЗСУ 'задвохсотили' пачку топ-офіцерів РФ

Воїнам вдалося "задвохсотити" майже десяток російських офіцерів.

Українські воїни продовжують регулярно знищувати російських загарбників. Серед ліквідованих опинилася пачка високопоставлених окупантів.

Як повідомляє український офіцер та військовий блогер Анатолій Штефан "Штірліц", який відстежує втрати РФ, воїнам вдалося "задвохсотити" майже десяток російських офіцерів. Серед "мінуснутих":

майор Садрєєв Раміль, удар по військовому полігону 726 уцпво у м. Єйську;

старший лейтенант Гуня Артем, удар по військовому полігону 726 уцпво у м. Єйську;

підполковник Пиріжков Микола;

майор Пєтушков Євген;

колишній капітан поліції, командир взводу лейтенант Ахунов Ільшат;

капітан Фатихів Ренат;

капітан Васильєв Олексій;

старший лейтенант Новіков Олексій;

лейтенант Сунгуров Салім.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Українські воїни продовжують "мінусувати" російських загарбників по всій лінії фронту. За останню добу було ліквідовано 1260 окупантів. Загальні бойові втрати противника з орієнтовно склали 539 320 осіб.

Відео дня

За ніч в Україні збили 28 повітряних цілей, з них 5 ракет і 23 ударних БПЛА. В ніч на 27 червня російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного, морського базування, зокрема "Калібр", "Кинджал" і Х-59/Х-69, а також дрони Shahed.

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