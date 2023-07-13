Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року становлять близько 236 тис. 040 осіб.

Протягом минулої доби українські військові ліквідували ще півтисячі російських окупантів.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року становлять близько 236 тис. 040 осіб, з яких 510 знищено впродовж минулої доби.

Крім того, росіяни втратили 4092 танки (2 за минулу добу), 7 тис. 999 бойових броньованих машин (9 за добу), 4 тис. 425 артилерійських систем (23 за добу), 678 реактивних систем залпового вогню (4 за добу), 421 засіб протиповітряної оборони (6 за добу), 3 тис. 752 безпілотники оперативно-тактичного рівня (26 за добу), 6 тис. 995 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (17 за добу) та 652 одиниці спеціальної техніки (5 за добу).

Відео дня

За добу не змінилися втрати ворожих літаків (загалом 315), гелікоптерів (310), крилатих ракет (1 тис. 271), кораблів та катерів (18).

Війна в Україні - останні новини

Українські військові продовжують контрнаступальні дії на декількох напрямках. Зокрема, на Мелітопольському та Бердянському мають частковий успіх.

Крім того, Сили оборони просунулися вперед та закріплюються на нових рубежах під Бахмутом.

Водночас, російські загарбники продовжують більшість своїх сил зосереджувати на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На цих ділянках фронту тривають важкі бої.

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