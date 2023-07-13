Росіяни чинять потужний опір, здійснюють переміщення підрозділів та військ.

ЗСУ станом на 13 липня 2023 року продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках, повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

Українські воїни мають успіхи на напрямках Новоданилівка - Широка Балка, Мала Токмачка - Новопокровка, закріплюються на досягнутих рубежах.

Ковальов наголосив, що росіяни чинять потужний опір, здійснюють переміщення підрозділів та військ. Активно застосовують резерви.

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"На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. На південному фланзі наступу мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - цитує Ковальова Military Media Center.

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось 35 бойових зіткнень. Наші воїни відбили усі атаки ворога.

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Як повідомляла заступниця міністра оборони Ганна Маляр ввечері 12 липня, Сили оборони України змогли просунутися вперед на Бахмутському напрямку та закріплювалися на зайнятих рубежах. На думку експерта Гетьмана, росіяни перебуватимуть там до повного знищення або отримання наказу на відхід від командування.

Окремо вказувалося, що на Таврійському напрямку українські військові ліквідували за добу понад дві роти росіян та 22 одиниці ворожої техніки й озброєння, потужно вдаривши по силам ворога. Крім того, було знищено три склади боєприпасів росіян.

Крім того, на Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника українські захисники успішно відбили атаки російських військ в районах Авдіївки та Кераміка Донецької області.

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