У Генштабі зазначили, що окупанти чинять шалений спротив і зазнають великих втрат.

Українські війська мають успіх у наступі на Бахмутському напрямку.

Як повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов, північніше та південніше міста Бахмут Сили оборони продовжують чинити тиск на противника, вибивають його з раніше захоплених рубежів, передає Military Media Center.

"Мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - сказав речник.

Відео дня

"Противник чинить шалений спротив, зазнає величезних втрат. Тут тривають важкі бої", - додав він.

Водночас українські військові продовжують стримувати наступ російських окупаційних військ на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Ситуація в Бахмуті

Ситуація в Бахмуті залишалась надскладною з минулого літа. Увесь цей час там точилися запеклі бої. На початку літа місто покинули найманці ПВК "Вагнер", які закидали позиції ЗСУ "м'ясними штурмами". Після цього ЗСУ метр за метром почали відвойовувати землі у ворога.

І Міноборони і військові експерти повідомляють про успішність наступальних дій ЗСУ на Бахмутському напрямку. При цьому російські окупанти там несуть великі встрати.

Вас також можуть зацікавити новини: