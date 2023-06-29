По радіоперехопленням українські захисник навіть чули, що на деяких позиціях окупантів точаться розмови про те, "що не треба нічого робити, не треба вести ніяку активність, ніби вдавати взагалі, що нас тут типу немає".

В ефірі телемарафону військовий 109-й бригади ТрО Єгор Фірсов розповів, що відбувається на їхній ділянці фронту між Авдіївкою та Бахмутом.

За його словами, характер бойових дій на різних ділянка одного й того ж напрямку фронту може суттєво відрізнятися. Через певні географічні особливості, на їхній ділянці Бахмутського напрямку противнику було складно проявляти свою активність в діях, а тепер, під час просування ЗСУ, в окупантів на це вже просто не вистачає сил.

Зараз ворог з ділянки фронту між Авдіївкою та Бахмутом, відтягує живу силу та техніку на інші, більш гарячі та інтенсивні напрямки.

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"Як завжди, характер бойових дій скрізь різний і в 5-ти км. від нас ситуація може бути геть інша. Ми якраз знаходимося між двох вогнів, це між Авдіївкою і Бахмутом, але географічний склад у нас такий, що до нас ворог не лізе. А зараз не лізе, бо їм не вистачає сил. Вони прибирають з нашого напрямку максимальну кількість техніки, і навіть максимальну кількість піхоти, і прикріплюють її туди, де є інтенсивність боїв, де їхні сили не справляються з обороною",- пояснив Фірсов.

Він додав, що тепер на їхній ділянці фронту ворог почав більш активніше застосовувати авіацію, яка намагається підбиратися якнайближче до позицій українських захисників. "Авіація (ворога-УНІАН) працює зараз набагато активніше і вона залітає до нас. Це свідчить про те, що ворог нервує. Раніше вона менше залітала, бо вони боялись, адже ми їх збивали. А зараз, вони настільки нервують і настільки ризикують, що вона залітає прямо до нас", - підкреслив Фірсов

За словами військового 109-й бригади ТрО, ворог настільки знесилений та демотивований просуванням українських захисників на різних напрямках фронту, що на їхній ділянці між Авдіївкою та Бахмутом намагається більше відсиджуватись в обороні.

"Оскільки стратегічна ініціатива за нами і по нашому напрямку, і по інших фронтах, ворог вже не намагається пролізти безпосередньо по нашій лінії фронту, бо вже немає сил. По радіоперехопленням ми навіть чули, що деякі їхні позиції, говорять про те, "що не треба нічого робити, не треба вести ніяку активність, ніби вдавати взагалі, що нас тут типу немає". Навіть такий стан в них зараз",- акцентував Фірсов.

Він констатував, що зараз моральний стан ворога на ділянці фронту між Авдіївкою та Бахмутом можна охарактеризувати, як "в тяжкому нокдауні".

"Коли ми останній раз літали квадрокоптером над ними, хотіли прикріпити листівки "Здавайтесь у полон". Тому що було видно, що у них там пляшки, вони пиячать, вони в такому жалюгідному стані. Я б тут не хотів би заявляти на всю країну, що скрізь така ситуація, щоб не складалось враження, що всі вони (окупанти-УНІАН) в жалюгідному стані. Але, констатую факт, що по нашій ділянці, ворог в такому стані, скажімо так, "в тяжкому нокдауні", я би так це описав",- підкреслив Фірсов.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр, коментуючи ситуацію на Бахмутському напрямку акцентувала, що Сили оборони перехопили оперативну ініціативу на цій ділянці фронту. Вона зазначила, що "противник намагається утримати зайняті позиції, проводить контратаки, але поступово відступає після понесених втрат". Маляр розповіла, що у напрямку Кліщіївка українські сили просунулись на 1200 м., у напрямку Курдюмівки - на 1500 м. "Боротьба триває на флангах міста. Наші мають успіх. Зараз закріплюються на звільнених рубежах",- підкреслила заступник міністра оборони.

Війна в Україні: новини

28 червня у ранковому зведенні речник Генштабу Збройних Сил України Андрій Ковальов поінформував, що Сили оборони України за попередню добу мають успіхи на флангах біля Бахмуту та закріплюються на досягнутих рубежах. Він уточнив, що українські захисники перехопили стратегічну ініціативу на Бахмутському напрямку і ведуть наступальні дії широким фронтом. Речник Генштабу додав, що на Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ.

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