За її словами, ситуація стрімко змінюється, але подекуди ЗСУ просуваються.

На Бахмутському напрямку обстановка знову загострилась. Триває двобій за перехоплення ініціативи.

Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, сьогодні ворог намагався наступати на цьому напрямку, але безуспішно. Сили оборони мали певний успіх.

"Втім, ситуація змінюється дуже стрімко. Контроль над одними і тими ж позиціями може двічі за добу втрачатись та відновлюватись. Ворог активно реагує на всі наші дії та створює на загрозливих напрямках по три лінії оборони", - зазначила Маляр.

За її даними, на південному фланзі в районі Кліщіївки, наші війська з боями, але просуваються. Натомість на північному фланзі тривають бої.

"В самому Бахмуті також неспокійно. Ворог у місті постійно веде вогонь, намагається зірвати нашу логістику та завдати нам максимальних втрат. Водночас наші оборонці не дають ворогу пересуватись по місту та вражають вогнем позиції ворога", - додала заступниця міністра.

Бахмут зараз - що відбувається у місті

Ввечері 2 липня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий уточнив, що ЗСУ мають успіхи на південних і північних флангах біля Бахмута - там наші захисники створюють ворогу найбільші проблеми.

Також він вказав, що за підсумком активних боїв за місто-фортецю, стан справ на Бахмутському напрямку змінився - тепер ініціативу утримують ЗСУ.

Бої точаться у самому місті. В ССО показали, як снайпери ефективно відпрацювали по російських окупантах.

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