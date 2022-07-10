Атаковано командні пункти та скупчення техніки ворога.

Українські підрозділи завдали два удари по скупченню окупантів на Херсонщині.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

"Українські ракетно-артилерійські підрозділи завдали два удари по командних пунктах, скупченню техніки та польових складах боєприпасів противника в районі Чорнобаївки", - йдеться в повідомленні.

В Генштабі зазначають, що втрати російських окупантів уточнюються.

Загалом на Південнобузькому напрямку окупанти ведуть обстріли з артилерій та зосереджують зусилля на недопущенні наступу Сил оборони України.

"[Ворог] обстріляв із ствольної артилерії райони Лозового, Посад Покровського, Українки, Партизанського, Любомирівки, Кобзарців та Широкого", - йдеться в зведенні.

Нагадаємо, Херсон і частина області тривалий час перебувають під російською окупацією. Агресор періодично заявляє про намір провести там "референдум", а також проводить репресії проти мирного населення. Водночас жителі міста і області намагаються протистояти російським військовим, всіляко натякаючи, що їм там не раді.

Окупанти збираються провести "референдум" про приєднання тимчасово окупованої території до РФ. Мешканці півдня чинять спротив псевдореферендуму.

Днями мешканців тимчасово окупованої Херсонської області закликали триматися подалі від скупчень ворожої техніки чи російських військ, оскільки "ЗСУ іде".

8 липня у Новій Каховці на Херсонщині вже втретє знищили склад боєприпасів російських військ. Впродовж останніх днів з'являються повідомлення і про вибухи на складах окупантів також у Херсоні і Чорнобаївці.

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