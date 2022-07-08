Росіяни мріють "приєднати до Росії" тимчасово окуповані частини Херсонської області. Але місцеві жителі активно демонструють свою проукраїнську позицію.

У тимчасово окупованому Херсоні патріоти розмалювали стіни написами проти "референдуму" про приєднання до Росії, про підготовку до якого заявляли колаборанти.

Про це повідомив в Telegram перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

"Щодо підготовки проведення референдуму на Херсонщині... найголовніше - це позиція наших людей! Якщо у когось є з цього приводу сумніви - просто переглянете відео з мітингів. Це насправді дуже велика тема, а зараз я просто хотів би поділитися ставленням херсонців до цих процесів. Все буде Україна!", - написав Соболевський, опублікувавши відповідні фото.

Він також зазначив, що будь-які дії загарбників щодо "референдуму" юридичних наслідків мати не будуть. Цей черговий приклад, коли РФ хоче "осягнути неосяжне".

"Позиція Херсонської облради, районних рад, громад - вона була раніше офіційно озвучена у відповідних зверненнях і заявах", - підкреслив Соболевський.

Окупація Херсона: що відомо

Нагадаємо, Херсон і частина області тривалий час перебувають під російською окупацією. Агресор періодично заявляє про намір провести там "референдум", а також проводить репресії проти мирного населення. Водночас жителі міста і області намагаються протистояти російським військовим, всіляко натякаючи, що їм там не раді.

Водночас окупанти визначилися з датою проведення фейкових референдумів на тимчасово окупованій частині Запорізької та Херсонської областей. Вкрасти українську територію росіян планують 11 вересня.

29 червня херсонський гауляйтер Кирило Стремоусов заявив про старт підготовки до "референдуму про приєднання до Росії". Точну дату зрадник не назвав. Він переконаний, що Херсонська область прийме рішення стати частиною Росії.

У Європейському Союзі засудили оголошену підготовку до незаконного "референдуму" у частинах Херсонської області з приєднання до РФ.

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