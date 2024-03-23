Авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника

Українські сили оборони продовжують нищити російських окупантів. Так, за повідомленням Генерального штабу, протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

"Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 4 пунктах управління, 1 засобу протиповітряної оборони, 1 артилерійському засобу та 1 станції РЛС противника", - йдеться також у повідомленні.

Водночас, як зазначають у Генштабі, ворог завдав 6 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки.

Відео дня

Новини війни - ситуація на фронті

За минулу добу на фронті зафіксовано 64 бойових зіткнення, з них більше половини було зосереджено на одному напрямку.

Так, на Новопавлівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 27 разів намагався прорвати оборону наших військ в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка та Урожайне.

Також на Бахмутському напрямку відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Кліщіївка, Богданівка, Іванівське Донецької області. А на Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

Вас також можуть зацікавити новини: