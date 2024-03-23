Більше половини всіх боєзіткнень припало на цей напрямок.

Окупанти на фронті продовжують спроби прорвати оборону українських військ, і за минулу добу основні зусилля зосередили на одному напрямку. Як йдеться у вечірньому зведенні Генштабу, протягом доби зафіксовано 64 бойових зіткнення, з них на Новопавлівський напрямок припало більше половини.

Так, на Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Ямполівка, Роздолівка, Веселе Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Кліщіївка, Богданівка, Іванівське Донецької області. А на Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

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"На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка та Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 27 разів намагався прорвати оборону наших військ", - повідомляють у Генштабі.

На Оріхівському напрямку ворог 3 рази за підтримки авіації атакував позиції наших захисників в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. На Херсонському напрямку протягом доби ворог здійснив 1 безуспішну атаку позицій наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Війна в Україні - що відбувається на фронті

Як заявляє військовий експерт Андрій Крамаров, наступальний потенціал Російської Федерації на деяких ділянках фронту в Україні вичерпано - це стосується ключових напрямків, наприклад, Авдіївського, Бахмутського, де ЗСУ почали будувати оборонні укріплення.

За його словами, до інавгурації Путіна, яка має відбутися 7 травня, можливий захід до якихось сірих зон, до невеликих селищ, але це не будуть великі штурми, тому що Росії треба відновитися і накопичити ресурс.

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