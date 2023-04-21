Одним з основних винуватців російського успіху на півдні, ймовірно, був очільник місцевого управління СБУ.

Швидке захоплення Херсона на початку повномасштабного вторгнення Росії, ймовірно, відбулося завдяки допомозі зрадників вищого рівня. Про це пише американське видання Politico.

Автори публікації заглибилися в справу колишнього начальника кримського управління СБУ в Херсоні Олега Кулініча, який підозрюється в роботі на російські спецслужби.

На початку квітня Державне бюро розслідувань України спільно з СБУ завершило розслідування щодо Кулініча. Правоохоронці вважають, що він був "кротом" ФСБ, який проникав на зустрічі вищого рівня секретності в Україні і передавав важливу інформацію росіянами через втікачів чиновників часів Януковича.

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За даними слідства, у перші години вторгнення Кулініч свідомо блокував будь-які спроби повідомити керівництво країни про реальний стан справ у Херсонському регіоні. При цьому він не вживав жодних заходів щодо захисту суверенітету України і наказав особовому складу покинути місце служби.

Кулініч був заарештований в липні минулого року і звинувачений у державній зраді. ДБР і СБУ опублікували прослуховування розмов Кулініча з його передбачуваним зв'язковим – колишнім заступником секретаря РНБО України Володимиром Сівковичем, який втік до Росії в 2014 році.

Відомо, що Кулініч навчався в Академії ФСБ в Москві разом з Андрієм Деркачем – іншим проросійським депутатом-втікачем, який потрапив під санкції США за співпрацю з ФСБ і втручання у вибори в США.

Згідно з даними ДБР, одним з головних завдань Кулініча було підірвати роботу українського уряду зсередини, протягнути до нього ворожих агентів, розбалансувати його роботу. Як мінімум з травня 2019 року Кулініч мав доступ до державної таємниці і неофіційно курирував відділ контррозвідки.

ДБР вважає, що за вказівкою Сівковича Кулініч призначив своїх людей на деякі керівні посади в СБУ. Зокрема його цікавили регіональні підрозділи в Чернігівській, Сумській, Харківській та інших прикордонних областях. Він також регулярно дезінформував керівництво про справжні наміри російських спецслужб, вважає слідство.

Зеленський звільнив Кулініча В березні минулого року, тодішній очільник СБУ Іван Баканов тут же призначив його своїм радником. Через це проти самого Баканова була проведена службова перевірка, результати якої виявилися засекречені.

У липні минулого року, через день після арешту Кулініча, Зеленський звільнив з посади голови СБУ свого друга Баканова.

Справа Кулініча і Сівковича

16 липня минулого року в результаті спецоперації був затриманий колишній начальник СБУ в Криму Олег Кулініч. Йому пред'явили підозру в державній зраді і супутніх злочинах. Через тиждень у тій же справі підозру отримав екс-заступник секретаря РНБО Володимир Сівкович. За версією слідства, вони працювали на 5-ту службу ФСБ Росії.

На початку квітня цього року ДБР повідомило, що розслідування у справі Кулініча закінчено. Після того, як він ознайомиться з матеріалами справи, їх направлять до суду.

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