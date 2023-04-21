Швидке захоплення Херсона на початку повномасштабного вторгнення Росії, ймовірно, відбулося завдяки допомозі зрадників вищого рівня. Про це пише американське видання Politico.
Автори публікації заглибилися в справу колишнього начальника кримського управління СБУ в Херсоні Олега Кулініча, який підозрюється в роботі на російські спецслужби.
На початку квітня Державне бюро розслідувань України спільно з СБУ завершило розслідування щодо Кулініча. Правоохоронці вважають, що він був "кротом" ФСБ, який проникав на зустрічі вищого рівня секретності в Україні і передавав важливу інформацію росіянами через втікачів чиновників часів Януковича.
За даними слідства, у перші години вторгнення Кулініч свідомо блокував будь-які спроби повідомити керівництво країни про реальний стан справ у Херсонському регіоні. При цьому він не вживав жодних заходів щодо захисту суверенітету України і наказав особовому складу покинути місце служби.
Кулініч був заарештований в липні минулого року і звинувачений у державній зраді. ДБР і СБУ опублікували прослуховування розмов Кулініча з його передбачуваним зв'язковим – колишнім заступником секретаря РНБО України Володимиром Сівковичем, який втік до Росії в 2014 році.
Відомо, що Кулініч навчався в Академії ФСБ в Москві разом з Андрієм Деркачем – іншим проросійським депутатом-втікачем, який потрапив під санкції США за співпрацю з ФСБ і втручання у вибори в США.
Згідно з даними ДБР, одним з головних завдань Кулініча було підірвати роботу українського уряду зсередини, протягнути до нього ворожих агентів, розбалансувати його роботу. Як мінімум з травня 2019 року Кулініч мав доступ до державної таємниці і неофіційно курирував відділ контррозвідки.
ДБР вважає, що за вказівкою Сівковича Кулініч призначив своїх людей на деякі керівні посади в СБУ. Зокрема його цікавили регіональні підрозділи в Чернігівській, Сумській, Харківській та інших прикордонних областях. Він також регулярно дезінформував керівництво про справжні наміри російських спецслужб, вважає слідство.
Зеленський звільнив Кулініча В березні минулого року, тодішній очільник СБУ Іван Баканов тут же призначив його своїм радником. Через це проти самого Баканова була проведена службова перевірка, результати якої виявилися засекречені.
У липні минулого року, через день після арешту Кулініча, Зеленський звільнив з посади голови СБУ свого друга Баканова.
Справа Кулініча і Сівковича
16 липня минулого року в результаті спецоперації був затриманий колишній начальник СБУ в Криму Олег Кулініч. Йому пред'явили підозру в державній зраді і супутніх злочинах. Через тиждень у тій же справі підозру отримав екс-заступник секретаря РНБО Володимир Сівкович. За версією слідства, вони працювали на 5-ту службу ФСБ Росії.
На початку квітня цього року ДБР повідомило, що розслідування у справі Кулініча закінчено. Після того, як він ознайомиться з матеріалами справи, їх направлять до суду.