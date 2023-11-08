ЗСУ мінуснули Ігоря Стрєлкова / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Українські військові продовжують "денацифіковувати" російських окупантів. Цього разу стало відомо, що ЗСУ "мінуснули" тезку терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна.

На це звернув увагу OSINT-експерт Іраклі Комахідзе. Він іронічно додав, що знайшов відповідь, чому "тема Ігоря Стрєлкова заглогла".

"З моменту арешту всього кілька новин про нього, зокрема як "навішували люлей" у СІЗО. Після цього була пауза... Мабуть, настала амністія з подальшим відправленням на "сво" з фіналом жмурок", - пожартував експерт, додавши, що на фронті "зажмурився" лише тезка відомого терориста.

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Некролог / OSINT Georgia

Втрати РФ на фронті

Загальні бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення серед особового складу орієнтовно склали вже близько 307 тис. 640 (+780 за добу) осіб.

Ворожих танків було знищено 5 тис. 301 (+8) одиницю, бойових броньованих машин – 9 тис. 996 (+22), артилерійських систем – 7 тис. 439 (+29), реактивних систем залпового вогню - 872 (+3).

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