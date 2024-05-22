ЗСУ знищили 22 ББМ, 41 артсистему та ще багато техніки росіян за добу, - Генштаб

Росія втратила в Україні понад 496 тисяч осіб.

Збройні сили України минулої доби знешкодили 1300 російських окупантів на фронті.

Як повідомляє Генштаб, загальні втрати РФ у війні проти України станом на ранок 22 травня становить 496 370 осіб. Також було знищено багато техніки та озброєння:

танків ‒ 7611 (+6);

бойових броньованих машин ‒ 14721 (+22);

артилерійських систем – 12820 (+41);

РСЗВ – 1077 (+0);

засоби ППО ‒ 812 (+1);

літаків – 354 (+0);

гелікоптерів – 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10346 (+56);

крилаті ракети ‒ 2208 (+1);

кораблі /катери ‒ 27 (+0);

підводні човни - 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 17442 (+59);

спеціальна техніка ‒ 2090 (+5).

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, за останню добу на фронті відбулося 94 бойових зіткнення з російськими загарбницькими військами. Найгарячішим залишається Покровський напрямок.

Відео дня

На Харківському напрямку Сили оборони своїми рішучими діями примусили ворога значно знизити активність, повернули частково позиції, захоплені окупантами.

The New York Times писала, що російські окупаційні сили вже наблизилися до центральної частини Вовчанська. Жорстокі бої на Харківському напрямку точаться від 10 травня.

Вас також можуть зацікавити новини: