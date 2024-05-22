Лише там росіяни здійснили 37 штурмів.

За останню добу на фронті відбулося 94 бойових зіткнення з російськими загарбницькими військами. Найгарячішим залишається Покровський напрямок.

Про це йдеться у останньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Окупанти атакують українські позиції, використовуючи перевагу в живій силі та техніці, однак ЗСУ відбивають атаки та контратакують на деяких ділянках, покращуючи тактичне положення.

Протягом доби росіяни вдарили по україні трьома ракетами, 48 КАБами та 367 дронами-камікадзе. Також вони здійснили майже 2800 обстрілів по позиціях українських військ та населеним пунктам.

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На Харківському напрямку війська РФ 10 разів намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Українські воїни відбили шість спроб просунутися в напрямку населеного пункту Липці, а також штурм у напрямку Плетенівка - Вовчанськ.

Напруженою залишається ситуація в районі Стариці, де відбили одну атаку з напрямку Нової Таволжанки (територія РФ). Ще дві атаки з Бугруватки тривають. Українські захисники контратакують та вживають заходів для посилення стійкості оборони.

На Куп’янському напрямку кількість російських атак зросла до 12, тривають бойові зіткнення в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка та Новоєгорівка. На напрямку Берестового ЗСУ відбили дві штурмові дії. Ситуація контрольована, проводяться заходи щодо стабілізації обстановки.

На Лиманському напрямку українські захисники придушили спробу росіян просунутися в районі населеного пункту Терни. На Сіверському - відбили 10 штурмових дій РФ в районах Білогорівки, Виїмки та Роздолівки. Ще один бій поблизу Білогорівки триває.

На Краматорському напрямку загалом відбили 10 атак. Окупанти п’ять разів безуспішно намагалися вклинитися в оборонні рубежі наших військ у районі Кліщіївки, тричі - біля Андріївки, а також у районах Нового й Іванівського. Їхні втрати на цьому напрямку наразі становлять 135 осіб та 50 одиниць техніки. Зокрема знищено танк, два БТРи та пошкоджено станцію РЕБ "Бурелом".

Покровський напрямок залишається найгарячішим на всій лінії бойового зіткнення. Від початку доби кількість російських штурмів зросла до 37, окупанти 15 разів намагалися просунутись від Очеретиного в напрямках Новоолександрівки, Калинового, Прогресу та Євгенівки, тривають важкі бої.

Також росіяни не полишають спроб прорвати українську оборону в районі Новоселівки Першої, Сєвєрного та Нетайлового. "На окремих ділянках ситуація вимагає від наших військ проведення маневру. Силами оборони вживаються заходи для відсічі ворогу та стабілізації обстановки", - йдеться у повідомленні.

На Курахівському напрямку окупанти двічі невдало атакували, наші оборонці продовжують придушувати їх активність. На Времівському ситуація значних змін не зазнала, однак РФ в районі Старомайорського зосередила значну кількість засобів вогневого ураження та збільшила його інтенсивність. Проводяться заходи зі стабілізації обстановки.

На Придніпровському напрямку ситуація не змінилася, а на Торецькому, Гуляйпільському та Оріхівському окупанти активних наступальних дій не проводили. У Генштабі зазначили, що українські воїни завдають загарбникам вогневого ураження, виснажуючи їх по всій лінії фронту.

Ситуація на фронті: останні новини

Вчора The New York Times писала, що російські окупаційні сили вже наблизилися до центральної частини Вовчанська. Жорстокі бої на Харківському напрямку точаться від 10 травня.

Засновник спецпідрозділу KRAKEN Костянтин Немічев вважає, що загарбники можуть проводити м'ясні штурми у Вовчанську. Водночас він каже, що ефект "раптовості" росіянами вже втрачено.

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