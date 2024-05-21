На Харківському напрямку Сили оборони своїми рішучими діями примусили ворога значно знизити активність, повернули частково позиції, захоплені окупантами. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.
Він зазначає, що у ворога великі втрати і є багато випадків захоплення росіян у полон. При цьому значного підсилення противником своїх підрозділів з інших напрямків не зафіксовано.
"Однак ворога недооцінювати не потрібно, тому, що в нього поблизу північних кордонів з Харківською областю розгорнуто велике угруповання військ і саме звідти, можливо, частково і буде ворог поповнювати свої запаси тих сил і засобів, які уже знищені за більше як тиждень бойових дій саме на Харківщині. Є ймовірність того, що ворог заводить певні сили і засоби, однак вони нашими Силами оборони знищуються", - додав він.Відео дня
Волошин зазначає, що в український полон потрапляє чимало російських окупантів. За його словами, серед них є російські військовослужбовці, які добровільно здаються в полон на Харківському та інших напрямках.
"Вони всіма можливими засобами сигналізують нашим дронам, виходять на українські позиці, піднімають прапори і таблички різні. І це не поодинокі випадки. Бо це їм зберігає життя", - сказав військовий.
Ситуація на Харківщині - останні новини
Як повідомляв УНІАН, командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко розповів, що російські окупанти намагаються закріпитися у житловій забудові Вовчанська Харківської області, щоб розпочати вуличні бої. Але Сили оборони не дають їм це зробити.
За його словами, у напрямку Стрілеча - Глибоке Силам оборони вдалося майже повністю стабілізувати ситуацію.
Також Силами оборони проводяться роботи щодо покращення свого положення, тобто вибиття противника з займаних ним позицій.
Федоренко розповів, що в рамках однієї з таких операцій розвідувального батальйону 92-ї штурмової бригади спільно з ССО та батальйоном "Ахіллес" вдалося вибити противника з декількох позицій, знищити противника, який засів, і також декілька представників, взятих у полон, будуть в подальшому обміняні на наших хлопців, які зараз перебувають в полоні в РФ.
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