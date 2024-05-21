За словами Назара Волошина, на Харківщині Сили оборони частково повернули свої позиції.

На Харківському напрямку Сили оборони своїми рішучими діями примусили ворога значно знизити активність, повернули частково позиції, захоплені окупантами. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

Він зазначає, що у ворога великі втрати і є багато випадків захоплення росіян у полон. При цьому значного підсилення противником своїх підрозділів з інших напрямків не зафіксовано.

"Однак ворога недооцінювати не потрібно, тому, що в нього поблизу північних кордонів з Харківською областю розгорнуто велике угруповання військ і саме звідти, можливо, частково і буде ворог поповнювати свої запаси тих сил і засобів, які уже знищені за більше як тиждень бойових дій саме на Харківщині. Є ймовірність того, що ворог заводить певні сили і засоби, однак вони нашими Силами оборони знищуються", - додав він. Відео дня

Волошин зазначає, що в український полон потрапляє чимало російських окупантів. За його словами, серед них є російські військовослужбовці, які добровільно здаються в полон на Харківському та інших напрямках.

"Вони всіма можливими засобами сигналізують нашим дронам, виходять на українські позиці, піднімають прапори і таблички різні. І це не поодинокі випадки. Бо це їм зберігає життя", - сказав військовий.

Ситуація на Харківщині - останні новини

Як повідомляв УНІАН, командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко розповів, що російські окупанти намагаються закріпитися у житловій забудові Вовчанська Харківської області, щоб розпочати вуличні бої. Але Сили оборони не дають їм це зробити.

За його словами, у напрямку Стрілеча - Глибоке Силам оборони вдалося майже повністю стабілізувати ситуацію.

Також Силами оборони проводяться роботи щодо покращення свого положення, тобто вибиття противника з займаних ним позицій.

Федоренко розповів, що в рамках однієї з таких операцій розвідувального батальйону 92-ї штурмової бригади спільно з ССО та батальйоном "Ахіллес" вдалося вибити противника з декількох позицій, знищити противника, який засів, і також декілька представників, взятих у полон, будуть в подальшому обміняні на наших хлопців, які зараз перебувають в полоні в РФ.

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